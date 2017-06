ATP Stoccarda: Il Tabellone Principale. Il ritorno di Roger Federer

Ritorna in campo Roger Federer dopo la pausa sulla stagione della terra rossa.

L’ex n.1 del mondo, dopo il bye dell’esordio, farà il suo esordio mercoledì contro il vincente dell’incontro tra Tommy Haas e Pierre Hugues Herbert nel torneo ATP 250 di Stoccarda.

ATP Stuttgart 250 | Erba | e630.785

(1) Federer, Roger vs Bye

(WC) Haas, Tommy vs Herbert, Pierre-Hugues

Qualifier vs Qualifier

Jaziri, Malek vs (6) Zverev, Mischa

(3) Berdych, Tomas vs Bye

Robert, Stephane vs Tomic, Bernard

Mayer, Florian vs Chardy, Jeremy

Lopez, Feliciano vs (7) Simon, Gilles

(5) Johnson, Steve vs (WC) Marterer, Maximilian

Baghdatis, Marcos vs Kohlschreiber, Philipp

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

Bye vs (4/WC) Pouille, Lucas

(8) Troicki, Viktor vs Paire, Benoit

Basilashvili, Nikoloz vs Qualifier

Kuznetsov, Andrey vs (PR) Janowicz, Jerzy

Bye vs (2) Dimitrov, Grigor