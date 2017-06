Trofeo UBI Banca – Memorial Mauro Capponi. Federico Arnaboldi all’esame bergamasco

Scatta la terza edizione del Trofeo UBI Banca – Memorial Mauro Capponi. Nelle qualificazioni ci sono quattro top-1000 ATP, ma il giocatore più atteso è il giovane Federico Arnaboldi: soltanto dodici mesi fa vinceva il prestigioso Torneo dell’Avvenire.

Nel giugno 2016, Federico Arnaboldi festeggiava il successo al Torneo dell’Avvenire, uno dei più importanti eventi al mondo riservati agli Under 16. “Il torneo che non sbaglia mai un pronostico”, l’aveva definito il guru Rino Tommasi. Oggi il giovane canturino, classe 2000, è chiamato a dare i primi segnali importanti nel circuito professionistico. Federico, infatti, giocherà le qualificazioni del Trofeo UBI Banca – Memorial Mauro Capponi (15.000$, terra battuta), terza edizione del torneo Futures organizzato dal Tennis Club Città dei Mille di Bergamo. Alla presenza del supervisor ITF Guido Pezzella, è stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni e Arnaboldi (ammesso con una wild card) è il giocatore più atteso. Non solo perché ha grandi prospettive, ma anche perché è…cugino d’arte. Andrea Arnaboldi, infatti, ha un rapporto speciale con la Città di Bergamo, poiché tre anni fa raggiunse le semifinali nell’ATP Challenger di febbraio. Alle 9 di sabato mattina, Federico affronterà il tedesco Mats Rosenkranz, numero 1290 ATP: un test già interessante per capire il suo attuale livello. In attesa del main draw, il parco giocatori delle qualificazioni è decisamente buono: per intenderci, a prima testa di serie (il rumeno Vasile Antonescu) è numero 772 ATP, segno che nel main draw si sfideranno giocatori di gran livello. Nel tabellone a 32 giocatori, che mette in palio quattro posti per il tabellone principale, ci sono 16 italiani. Tra i più attesi, Nicolò Turchetti e il giovane Giovanni Fonio. Più in generale, a questi livelli c’è grande equilibrio e potrebbero emergere anche nomi meno noti. Presenti giocatori da ben undici paesi differenti: dall’Australia agli Stati Uniti, passando per Ucraina, Brasile e Argentina. Insomma, il torneo bergamasco, diretto da Silvana Carrara, parte davvero con le migliori premesse.

Tabellone Quali

Vasile ANTONESCU [1] – Michele LONGO

Paolo DAGNINO – Federico MACCARI [9]

Sebastian PRECHTEL [2] – Alessandro CORTEGIANI

Federico ARNABOLDI (WC) – Mats ROSENKRANZ [10]

Fernando YAMACITA [3] – Stijn SLUMP

Jacopo BARTOLINI (WC) – Henrik WIERSHOLM [14]

Raphael BALTENSPERGER [4] – Vitalii SHCHERBA

Filippo MORA (WC) – Manfred FELLIN [16]

Nicolo TURCHETTI [5] – Remy BERTOLA

Davide SCAINELLI (WC) – Moritz DETTINGER [13]

Alexander RITSCHARD [6] – Lorenzo BOCCHI (WC)

Andrea DI MEO – Constant DE LA BASSETIERE [11]

Mirko MARTINEZ [7] – Gianluca ACQUAROLI

Giovanni FONIO – Facundo JOFRE [15]

Giovanni RIZZUTI [8] – Matthew DELLAVEDOVA

Gregorio LULLI – Tom SCHONENBERG [12]