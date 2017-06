Challenger Caltanissetta: I risultati con il live dettagliato del Primo e Secondo Turno Qualificazioni

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000 – 1°-2° Turno Quali

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Trapani vs [WC] Andreas Haider-Maurer



CH Caltanissetta Andrea Trapani • Andrea Trapani 40 4 Andreas Haider-Maurer Andreas Haider-Maurer 40 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Trapani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 4-3 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-3 → 4-3 A. Trapani 0-15 0-30 0-40 df 3-2 → 3-3 A. Haider-Maurer 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Trapani 0-15 0-30 0-40 df 3-0 → 3-1 A. Haider-Maurer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-0 → 3-0 A. Trapani 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Haider-Maurer 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. Davide Galoppini vs [8] Daniel Elahi Galan



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Sebastian Ofner vs Antonio Massara



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Pedja Krstin vs [WC] Andrea Trapani OR [WC] Andreas Haider-Maurer (non prima ore: 14:00)

5. [2] Matteo Berrettini vs Andrei Vasilevski OR Dmitry Surchenko

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrei Vasilevski vs Dmitry Surchenko



CH Caltanissetta Andrei Vasilevski Andrei Vasilevski 0 3 Dmitry Surchenko • Dmitry Surchenko 0 2 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Surchenko 3-2 A. Vasilevski 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-1 → 3-2 D. Surchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A df df 2-1 → 3-1 A. Vasilevski 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 D. Surchenko 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vasilevski 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Denys Molchanov vs [WC] Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Ettore Zito vs [6] Franko Skugor



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Marco Gulisano OR [WC] Eros Siringo vs [5] Joao Pedro Sorgi (non prima ore: 14:00)

5. Denys Molchanov OR [WC] Luca Potenza vs [7] Adrian Ungur

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Gulisano vs [WC] Eros Siringo



CH Caltanissetta Marco Gulisano • Marco Gulisano 40 2 Eros Siringo Eros Siringo 30 2 Game Point Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Gulisano 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Siringo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Gulisano 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [3] Cedrik-Marcel Stebe vs Andrey Yakovlev



Il match deve ancora iniziare