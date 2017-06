Challenger Caltanissetta e Lione: Tabellone di Qualificazione. In Sicilia c’è Matteo Berrettini

Challenger Caltanissetta | Terra | e127.000

(1) Ofner, Sebastian vs Bye

Massara, Antonio vs Bye

Bye vs (WC) Zito, Ettore

Bye vs (6) Skugor, Franko

(2) Berrettini, Matteo vs Bye

Vasilevski, Andrei vs Surchenko, Dmitry

Molchanov, Denys vs (WC) Potenza, Luca

Bye vs (7) Ungur, Adrian

(3) Stebe, Cedrik-Marcel vs Bye

Yakovlev, Andrey vs Bye

Bye vs Galoppini, Davide

Bye vs (8) Galan, Daniel Elahi

(4) Krstin, Pedja vs Bye

(WC) Trapani, Andrea vs (WC) Haider-Maurer, Andreas

(WC) Gulisano, Marco vs (WC) Siringo, Eros

Bye vs (5) Sorgi, Joao Pedro

CAMPO 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Andrea Trapani vs [WC] Andreas Haider-Maurer

2. Davide Galoppini vs [8] Daniel Elahi Galan

3. [1] Sebastian Ofner vs Antonio Massara

4. [4] Pedja Krstin vs [WC] Andrea Trapani OR [WC] Andreas Haider-Maurer (non prima ore: 14:00)

5. [2] Matteo Berrettini vs Andrei Vasilevski OR Dmitry Surchenko

CAMPO 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Andrei Vasilevski vs Dmitry Surchenko

2. Denys Molchanov vs [WC] Luca Potenza

3. [WC] Ettore Zito vs [6] Franko Skugor

4. [WC] Marco Gulisano OR [WC] Eros Siringo vs [5] Joao Pedro Sorgi (non prima ore: 14:00)

5. Denys Molchanov OR [WC] Luca Potenza vs [7] Adrian Ungur

CAMPO 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Marco Gulisano vs [WC] Eros Siringo

2. [3] Cedrik-Marcel Stebe vs Andrey Yakovlev

Challenger Lyon | Terra | e64.000

(1) Gabashvili, Teymuraz vs Reinwein, Sami

Chazal, Maxime vs Eriksson, Markus

(WC) Tessa, Louis vs Diep, Florent

Granollers, Gerard vs (6) Geens, Clement

(2) Lamasine, Tristan vs (WC) Cornut-Chauvinc, Antoine

Joncour, Ronan vs Alekseenko, Vadim

(WC) Broville, Maxence vs Barrere, Gregoire

Reboul, Fabien vs (7) Michon, Axel

(3) Hemery , Calvin vs Blancaneaux, Geoffrey

(WC) Portmann, Kevin vs Ymer, Mikael

(WC) Benchetrit, Elliot vs (WC) Gautier, Alexis

Zopp, Jurgen vs (8) Jacq, Gregoire

(4) Doumbia, Sadio vs Igoshin, Alexander

Horansky, Filip vs Bachinger, Matthias

Mertl, Jan vs Vandenbulcke, Yannick

Nys, Hugo vs (5) Lokoli, Laurent

Court Sopra Steria – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. [4] Sadio Doumbia vs Alexander Igoshin

2. Hugo Nys vs [5] Laurent Lokoli

3. [WC] Maxence Broville vs Gregoire Barrere

4. [3] Calvin Hemery vs Geoffrey Blancaneaux

5. [1] Teymuraz Gabashvili vs Sami Reinwein

Court 13 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Jan Mertl vs Yannick Vandenbulcke

2. [WC] Kevin Portmann vs Mikael Ymer

3. [2] Tristan Lamasine vs [WC] Antoine Cornut-Chauvinc

4. [WC] Elliot Benchetrit vs [WC] Alexis Gautier

5. Gerard Granollers vs [6] Clement Geens

6. Maxime Chazal vs Markus Eriksson

Court 2 – Ora italiana: 09:30 (ora locale: 9:30 am)

1. Filip Horansky vs Matthias Bachinger

2. Jurgen Zopp vs [8] Gregoire Jacq

3. Fabien Reboul vs [7] Axel Michon

4. Ronan Joncour vs Vadim Alekseenko

5. [WC] Louis Tessa vs Florent Diep