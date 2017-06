Eurosport ha deciso: lo show tennistico del canale viene rinominato Game Schett & Mats

Gli appassionati di tennis sono al settimo cielo dopo la decisione dei manager di Eurosport di modificare il titolo del magazine tennistico di punta del canale in Game Schett & Mats.

Dopo mesi di pressioni da parte dei fan e dei media, infatti, domenica scorsa il Commissioner of Tennis John McEnroe aveva lanciato una campagna per chiedere a Eurosport di rinominare lo show, originariamente chiamato Game Set and Mats, per riconoscere il ruolo svolto da Barbara Schett, co-conduttrice del magazine assieme a Mats Wilander.

Lo stesso Commissioner McEnroe ha confermato l’avvenuto cambio nel corso dell’episodio della sua rubrica andato in onda stasera.

Con il nome dello show rimasto invariato fin dal suo debutto su Eurosport, avvenuto oltre un decennio fa, McEnroe ha chiamato a raccolta i fan per sostenere l’iniziativa attraverso i social network utilizzando l’hashtag #GameSchettMats. Gli appassionati hanno risposto con entusiasmo, scrivendo centinaia di post su Facebook, Twitter e Instagram per invocare il cambiamento.

Un gran numero di stelle del mondo dello sport, tra cui l’icona dello sci Lindsey Vonn, il semifinalista del Roland Garros Dominic Thiem e leggende del tennis femminile del calibro di Kim Clijsters e Conchita Martinez, ha inoltre dimostrato il proprio sostegno verso la campagna del Commissioner, con una serie di post online nel corso della settimana.

Barbara Schett, talent tennistico di Eurosport, afferma: “Onestamente non sapevo nemmeno che la campagna fosse stata lanciata, ma sono stata piacevolmente travolta dalla risposta degli appassionati di tennis in tutta Europa.”

Condotto da Barbara Schett e dal tre volte vincitore del Roland Garros in singolare, Mats Wilander, Game Schett & Mats viene trasmesso ogni giorno su Eurosport durante i tornei del Grande Slam del 2017. Il programma ripercorre le giocate del giorno e anticipa i temi caldi degli incontri della giornata successiva.