Roland Garros 2017 Day13: è Wawrinka l’anti-Nadal (Video delle Semifinali)

Se i quarti di finale maschile erano stati poco entusiasmanti, lo spettacolo messo in campo nella giornata odierna è stato di quelli importanti e a tal punto accattivante da inchiodare sul divano e sulle poltroncine del Philippe – Chatrier: merito soprattutto, se non solamente, di un Andy Murray ritrovatosi e di un uomo decisamente Slam, Stan Wawrinka.

La prima semifinale maschile è stato uno show allo stato puro finendo per rivelarsi la partita forte di giornata: la migliore versione del britannico Andy Murray in questo 2017, arrivato in questo torneo oltre ogni più rosea aspettativa della vigilia, contro Stan the man, il tennista che indossa il vestito delle grandi occasioni solo nei tornei più importanti dell’anno, arrivato a giocarsi il suo quarto possibile Slam alla quarta finale Major raggiunta.

Quattro ore e mezza di dura lotta, set equilibrati (eccezion fatta per il 6/1 al quinto), con il tie break vinto dallo svizzero nel quarto parziale vero nodo cruciale dell’incontro: non solo il fiato corto del britannico a giocare un brutto scherzo all’attuale numero 1 del mondo ma anche gli 87 vincenti dello svizzero capace di tirare winners praticamente da ogni angolo del campo. Il rovescio ha deliziato come sempre ma vi è stato anche un dritto vero metro di giudizio del tennis del rossocrociato, un dritto che quando funziona diventa letale: sarà ancora finale Slam, sarà ancora una sfida contro Nadal, colui che sconfisse nella sua prima grande affermazione in Australia. in casa scozzese rimane l’amaro in bocca ma fino a un certo punto: le sensazioni del pre Roland Garros erano decisamente negative e la semifinale raggiunta giocando un tennis parzialmente ritrovato non può che essere il miglior punto di (ri)partenza in questa stagione della difficile conferma, per una seconda parte di stagione dove Wimbledon rappresenta l’appuntamento principe da non fallire.

La seconda semifinale doveva essere “la partita” di giornata ma è stata una completa delusione, tranne che per i tifosi di Rafa Nadal: lo spagnolo ha spazzato via senza alcun problema l’austriaco Dominic Thiem in tre set in appena 127 minuti, togliendosi anche lo sfizio e infliggendo l’umiliazione del 6/0 nel terzo set. Decima finale al Roland Garros per Nadal: nessuno ha saputo nella storia del tennis imporre il proprio dominio in una forma tanto eclatante, poco conta su quale superficie.

Ciò che resta da augurarsi è che la differente fatica provata in queste due semifinali non penalizzi Wawrinka: lo spettacolo in campo potrebbe essere di altissimo livello, qualora i due arrivassero in condizioni fisiche simili. Wawrinka per molti era l’unico, credibile avversario per lo spagnolo in questa rincorsa al decimo Roland Garros del campione di Manacor: riuscirà a fermare la cavalcata senza affanno di questo Rafa Nadal versione deluxe?

