Presentata ufficialmente in Italia la 28. edizione del torneo ATP 250 inserito nel circuito ATP World Tour in programma a Umago (Croazia) dal 14 al 23 luglio 2017

La prestigiosa sala ‘Paolo Alessi’ del Circolo della Stampa di Trieste ha ospitato questa mattina la presentazione esclusiva per l’Italia del ‘Plava laguna Croatia Umag 2017’, ventottesima edizione dell’annuale torneo di tennis Master 250 inserito nel circuito ATP World Tour.

La kermesse, in programma a Umago (Croazia) dal 14 al 23 luglio, ha fatto la sua passerella internazionale al cospetto di una sala ricca di rappresentanti non solo della stampa, ma anche delle istituzioni civili e sportive del Friuli Venezia Giulia.

Il motivo di questo interesse e di tale affetto nei confronti del torneo di Umago non è solo legato alla vicinanza geografica del capoluogo giuliano con la cittadina croata, ma anche e soprattutto dall’ormai consolidato rapporto di amicizia tra il mondo del tennis italiano e una manifestazione nell’ambito della quale i rappresentanti tricolori hanno avuto sempre un grande supporto in termini di simpatia e anche di risultati.

Umago costituirà anche quest’anno una meta immancabile per tutti gli amanti del tennis, delle attraenti esibizioni sulla terra rossa, dei concerti indimenticabili e della grande offerta eno-gastronomica. Perché si tratta di è una ‘ricetta’ ormai ben nota che il torneo offrirà anche quest’estate. Nell’arco dei dieci giorni previsti dal programma i riflettori saranno puntati su alcuni tra i migliori giocatori del mondo, le più grandi star della scena musicale locale e regionale, nonchè DJ di fama mondiale. Il tutto arricchito da un programma eno-gastronomico eccezionale.

La grande novità della nuova edizione del torneo è il nuovo title sponsor. Si tratta della società Plava laguna che, proprio come il torneo, è riconosciuta per la sua lunga tradizione, storia ed eccellenza. Plava laguna è una società che investe molto nello sport e negli atleti e, quindi, questo passo è una logica continuazione della finora proficua collaborazione.

Monfils e Ćorić tornano a Umago, Fognini vuole difendere il suo titolo

– Gael Monfils è la prima delle tre star del torneo di Umago. Alle spalle del francese, attualmente al 16° posto della classifica ATP, la migliore stagione della sua carriera che ha chiuso al settimo posto e con la prima apparizione alle finali ATP di Londra. Alla vigilia di Londra era arrivato fino al sesto posto in classifica, il suo best ranking in carriera. Questi dati, comunque impressionanti, non esprimono tutta la grandezza del tennis di Gael. Il giocatore più emozionante sul circuito ATP ha mostrato già nel 2013 e nel 2015 all’impianto Stella Maris cosa significhi per il pubblico. E, anche questa volta, il pubblico è pronto per un vero e proprio spettacolo.

– Un’immagine simile riguarda però anche il campione in carica. Fabio Fognini, dopo nove apparizioni consecutive, è diventato il marchio di Umago e quest’anno è in grado di offire un tennis di altissimo livello. Le semifinali del Masters 1000 di Miami, una brillante resistenza all’incredibile Rafael Nadal a Madrid e la vittoria di Roma su Andy Murray costituiscono la garanzia delle sue ambizioni per un immediato bis.

– Il terzo pretendente al titolo è la carta vincente della squadra di casa. Borna Ćorić ha più volte sottolineato che Umago è il suo torneo preferito e quest’anno sarà particolarmente motivato a ripetere il successo di Marrakech, dove in aprile ha vinto il suo primo titolo ATP. Oltre al successo in Marocco, Borna ha giocato a Madrid i quarti del torneo Masters 1000 dove anche lui ha battuto in modo convincente il numero uno del mondo Murray.

Oltre a questi tre big, il pubblico di Umago avrà la possibilità di ammirare altri eccellenti atleti, tra i quali Philipp Kohlschreiber, Aljaž Bedene, Jiri Vesely e l’italiano Paolo Lorenzi.

Le esibizioni sensazionali sono diventate un marchio del torneo di Umag

Il pubblico di Umago attende anche per quest’anno due esibizioni tennistiche sensazionali.

Sabato 15 luglio, gli spettatori potranno godersi i virtuosismi delle più grandi star del torneo (Monfils, Ćorić e altri) insieme a Goran Ivanišević nell’ambito di un mini-torneo a coppie che impegnerà anche alcune delle più grandi stelle dello sport croato (calcio, pallacanestro, pallamano, …).

Mercoledì 19, all’ATP Stadium Goran Ivanišević, dominerà invece lo spirito di Wimbledon. Goran, infatti, ospiterà due dei suoi amici ed ex vincitori sull’erba, l’olandese Richard Krajicek e l’australiano Pat Cash. La divertente esibizione sarà completata dal DJ e produttore americano, Redfoo, appassionato di tennis che per una sera si riscoprirà giocatore.

Un ricco programma di concerti e divertimento per i tutti i gusti

Anche quest’anno gli appassionati potranno godere di un intrattenimento di alto livello anche al di fuori dei campi da tennis. Il programma musicale offrirà soddisfazione a tutti i gusti musicali. Nell’ambito delle Party Nights si esibiranno le più grandi stelle nazionali e regionali, nonchè i DJ di fama mondiale. Il programma di concerti sarà aperto il 15 luglio da un leggendario gruppo rock, i Parni valjak; seguiranno i Hladno pivo e Željko Joksimović. Dal 19 luglio sul palco saliranno invece i DJ, primo dei quali sarà Redfoo. Oltre all’americano, Umago ospiterà anche DJ Throttle, R3hab e The Avener.

Oltre ai concerti, i visitatori del torneo potranno assistere anche a un nuovo format – il Fashion live – che unirà moda, teatro, musica e danza con i più famosi designer croati, Matija Vuica e ELFS, nei ruoli principali. Gli autori del progetto sono la ballerina di Tina Turner e coreografa Ivona Brnelić. Matija Vuica, infine, firmerà quest’anno il nuovo look delle hostess di Umago per le quali ha creato divise irresistibili.

Il meglio dell’offerta gastronomica istriana in un unica location

Da otto anni l’Istria Gourmet Festival completa l’evento tennistico di Umago con partner selezionati tra ristoranti istriani, produttori di vino e olivicoltori. Non è facile scegliere dove trascorrere le serate nella zona del festival – dal raffinato ambiente dell’Istria Gourmet Restaurant (specialità culinarie selezionate) alla visione moderna delle specialità tradizionali della cucina istriana nel ristorante Naša kužina. O anche l’atmosfera informale della Taste Istria con la sua ricca offerta di vini e specialità culinarie in più di 30 punti di degustazione. Anche quest’anno si terranno le inevitabili degustazioni di vini intitolate ‘Il fascino segreto dei vini istriani’, per le quali i biglietti vanno già a ruba.

La presentazione odierna ha visto la partecipazione dei vertici organizzativi del torneo: Arlen Brozić (direttore) e Monika Bernobić. Ospiti dell’incontro anche il rappresentante del CONI regionale, Franco Cipolla, il presidente della FIT FVG, Antonio De Benedittis, accompagnato dal vicepresidente vicario Piero Tononi.

Nel corso della conferenza stampa odierna sono stati presentati il programma completo del torneo 2017, la lista dei giocatori iscritti, le caratteristiche dei Top 8 e anche alcune speciali convenzioni tra l’organizzazione del Croatia Open, il CONI e la FIT (Federazione Italiana Tennis).

Oltre a un’apposita newsletter e a comunicati quotidiani ad hoc, la stampa italiana e gli appassionati presenti a Umago potranno approfittare anche della sezione espressamente dedicata tra le pagine del ‘Daily News’ (già disponibile un numero 0 interamente in italiano), pubblicazione giornaliera diffusa gratuitamente all’interno della struttura Stella Maris che ospita la kermesse sportiva e tutto il suo mondo collaterale.