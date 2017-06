Thanasi Kokkinakis e la causa della Kellogg’s

Gli ultimi mesi non sono stati affatto facili per Thanasi Kokkinakis. Il giovane australiano ha di fatto perso due anni di carriera per via di continui infortuni e, come se non bastasse, si trova adesso imbrigliato in una causa contro Kellogg’s, vero e proprio colosso mondiale.

L’origine del contenzioso è da attribuire al fatto che l’azienda, in possesso dei diritti di commercializzazione del marchio “Special K” in Australia, ha riscontrato che Kokkinakis ha iniziato a promuovere una linea d’abbigliamento a cui aveva attribuito il medesimo nome.

La notizia è stata diffusa dal quotidiano australiano The Age e, per conoscere il destino del ventunenne in questa singolare vicenda, non resta che attendere l’esito dell’udienza in tribunale.

Edoardo Gamacchio