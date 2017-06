La crisi di Novak Djokovic. Parlano Courier, Becker e McEnroe: “Il problema è che quando una persona è nel tuo team da più di un anno e parla di amore e pace, non può aiutarti a risollevarti nel momento in cui sei entrato in una buca profonda”

Tutti ormai parlano di Novak Djokovic e della sua crisi di risultati in questo 2017.

Ecco alcuni pareri.

Jim Courier : “Il problema è che quando una persona è nel tuo team da più di un anno e parla di amore e pace, non può aiutarti a risollevarti nel momento in cui sei entrato in una buca profonda (parla di Pepe Imaz).

Novak non ha lottato, forse anche a causa del vento. Ha accettato la sconfitta prima della conclusione.

Agassi sa come affrontare questo tipo di situazioni e si farà le giuste domande per vedere come risolvere il problema.”

John McEnroe : “Non ricordo negli ultimi 6-8 anni Novak mollare in questo modo.

Nel terzo set sembrava che non volesse stare lì, che non volesse più giocare, e ciò è scioccante per uno che ha vinto come ha fatto lui e per l’orgoglio che ha.

Ovviamente ci sono stati problemi fuori dal campo che lo hanno condizionato, problemi di motivazione e infortuni. È sconvolgente pensare a come giocava quando era il migliore al mondo e come gioca ora.

Boris Becker : “Ha iniziato a lavorare con Andre Agassi, che ha saltato però la seconda settimana quando Novak aveva più bisogno di lui.

Deve trovare un nuovo coach con cui viaggiare. Si dice che ci siano state conversazioni con alcuni allenatori ma questo deve succedere in fretta e non durante Wimbledon perché Djokovic deve sfruttare le prossime tre o quattro settimane per tornare al top.

“A metà del secondo set nella partita con Thiem, Novak ha capito che il suo gioco difensivo-passivo non lo l’avrebbe portato al successo. Ha dovuto cambiare tattica per giocare più aggressivo, ma Thiem è stato come un pugile che lo ha colpito lottando.” .