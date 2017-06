Roland Garros 2017 Day12: sarà Halep contro Ostapenko, una sfida da al

Simona Halep è a una sola partita dalla gloria: nella sfida fratricida fra pretendenti alla corona, la rumena alla ricerca del primo alloro Slam supera in 2 set la ceca Karolina Pliskova conquistando la finale sulla terra parigina.

I dubbi della vigilia sulla probabile stanchezza di Simona dopo la battaglia con la Svitolina, il disagio della ceca sulla superficie a lei meno congeniale: tutte congetture spazzate via nella partita odierna, una partita che spalanca a Simona le porte della gloria sempre più vicina con una finale che potrebbe regalarle un doppio, incredibile, successo.

Tre set dall’andamento equilibrato (6/4 – 3/6 – 6/3) in un match in cui la Pliskova ha si sbagliato tanto ma ha pur sempre tirato (invano) 45 vincenti e 7 aces: un incontro in cui la tensione era il terzo incomodo, protagonista importante in un vero e proprio spareggio con lo spettro della prima posizione mondiale ad aleggiare sullo sfondo. Ha vinto la giocatrice che sulla terra battuta merita di più, anche se la Pliskova si è rivelata avversaria indomita, al di là della superficie più o meno favorevole. Per la Halep adesso si diceva un doppio obiettivo: il primo, desiderato, successo Slam e la prima posizione mondiale. Sarebbe il coronamento non solo di una stagione su terra battuta giocata da dominatrice ma anche di una carriera cui uno Slam manca per diventare da vera top player.

In finale la Halep si giocherà il tutto per tutto contro l’assoluta sorpresa di questo Roland Garros 2017, la lettone Jelena Ostapenko. La giovane tennista che proprio oggi ha compiuto 20 anni e si è regalata la sua prima finale Slam, ha sconfitto in semifinale la svizzera Timea Bacsinszky, ancora una volta vicina alla prima finale Major ma ancora una volta battuta. Tre set di dura lotta per una battaglia di 2h24m: ha vinto la freschezza della teenager, una giocatrice senza mezze misure che tira sempre a tutto braccio e che anche quest’oggi ha messo in campo ben 50 vincenti. Peccato per la svizzera talentuosa ma la lettone rappresenta al meglio quel ricambio generazionale tanto invocato e di cui si temeva l’assenza. Surreale la storia della Ostapenko: dopo 3 finali perse su 3 superfici diversi (sintetico indoor, cemento e terra battuta) la giocatrice di Riga che nel 2014 ha vinto il torneo juniores di Wimbledon, potrebbe a Parigi rifarsi con gli interessi, vincendo un torneo che in molte inseguono tutta la vita e che in poche predestinate si giocano a 20 anni, per un esordio bagnato dalla gloria.

Tifo a parte, chiunque vincerà fra le due scriverà una pagina di tennis femminile decisamente significativa.

Alessandro Orecchio