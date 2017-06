Roland Garros: Rafael Nadal domina Thiem. Sarà finale con Stan Wawrinka che in rimonta supera Andy Murray (Video)

Roland Garros – News

Nessun problema per Rafael Nadal che ha dominato Dominic Thiem battendolo in tre set ed è approdato per la decima volta in carriera in finale al Roland Garros.

L’iberico domenica sfiderà nella finalissima Stan Wawrinka, con Nadal alla caccia del decimo successo qui a Parigi.

(4)Rafael Nadal vs (6)Dominic Thiem

2 Aces 3

2 Doubles Faults 3

23 Winners 21

22 Unforced Errors 34

9/14 (64%) Net Points Won 10/12 (83%)

66% 1st Serves In 53%

35/49 (71%) 1st Serve Points Won 27/43 (63%)

19/25 (76%) 2nd Serve Points Won 14/38 (37%)

7/8 (88%) Break Points Saved 4/10 (40%)

54/81 (67%) 1st Return Pts Won 39/74 (53%)

24/38 (63%) 2nd Return Pts Won 6/25 (24%)

6/10 (60%) Break Points Won 1/8 (13%)

54/74 (73%) Total Service Pts Won 41/81 (51%)

40/81 (49%) Total Return Pts Won 20/74 (27%)

94/155 (61%) Total Points Won 61/155 (39%)

127 mins Duration 127 mins

185 kph / 115 mph Avg. 1st Serve Speed 190 kph / 118 mph

144 kph / 90 mph Avg. 2nd Serve Speed 156 kph / 97 mph

202 kph / 125 mph Fastest Serve 203 kph / 126 mph

Stan Wawrinka per la seconda volta in carriera raggiunge la finale del Roland Garros.

Il tennista svizzero ha sconfitto dopo una durissima lotta nella prima semifinale, il n.1 del mondo Andy Murray con il risultato di 67 (6) 63 57 76 (3) 61 dopo 4 ore e 34 minuti di partita.

Domenica Stan sarà alla caccia del secondo successo in quel di Parigi, del quarto titolo dello Slam (in quattro finali disputate) e sfiderà uno tra Nadal o Thiem.

Da segnalare che Murray avanti per 2 set a 1, nel quarto parziale sul 3 pari è andato per ben tre volte a due punti dal break, ma non è riuscito a strappare il servizio allo svizzero.

Nel tiebreak dal 2 pari, Murray commetteva alcuni errori gratuiti e poi sul 6 a 3 Wawrinka dopo una bella risposta vincente di diritto, chiudeva la frazione per 7 punti a 3.

Nel quinto set Murray subiva il colpo e accusava anche un calo fisico, con Stan che in un attimo si portava sul 4 a 0 e doppio break, dopo che nel quarto gioco dallo 0-30 conquistava quattro punti consecutivi e teneva la battuta.

Sullo 0 a 4 Andy capitolava dopo aver ceduto il turno di battuta a 30, con Wawrinka che tirava un vincente di diritto dopo una palla corta (lunga) del n.1 del mondo.

Sul 5 a 0 l’elvetico perdeva il servizio, ma nel game successivo rimetteva le cose a posto e con uno splendido vincente di rovescio portava a casa la partita per 6 a 1.

MATCH POINT

Il miglior Murray della stagione non basta: Stan Wawrinka vince al 5° set e torna in finale a Parigi #RG17 #EurosportTENNIS pic.twitter.com/RLHY6OUXpG — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 9 giugno 2017

(1)Andy Murray vs (3)Stan Wawrinka

1 Aces 6

5 Doubles Faults 3

36 Winners 87

36 Unforced Errors 77

17/32 (53%) Net Points Won 29/45 (64%)

58% 1st Serves In 60%

66/100 (66%) 1st Serve Points Won 65/99 (66%)

34/73 (47%) 2nd Serve Points Won 41/67 (61%)

5/14 (36%) Break Points Saved 7/12 (58%)

101/166 (61%) 1st Return Pts Won 107/173 (62%)

26/67 (39%) 2nd Return Pts Won 39/73 (53%)

5/12 (42%) Break Points Won 9/14 (64%)

100/173 (58%) Total Service Pts Won 106/166 (64%)

60/166 (36%) Total Return Pts Won 73/173 (42%)

160/339 (47%) Total Points Won 179/339 (53%)

274 mins Duration 274 mins

178 kph / 110 mph Avg. 1st Serve Speed 182 kph / 113 mph

135 kph / 84 mph Avg. 2nd Serve Speed 158 kph / 98 mph

202 kph / 125 mph Fastest Serve 215 kph / 134 mph

Roland Garros – Semifinali – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 12:45 PM

(1)Andy Murray vs (3)Stan Wawrinka



GS Roland Garros A. Murray [1] A. Murray [1] 7 3 7 6 1 S. Wawrinka [3] S. Wawrinka [3] 6 6 5 7 6 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-5 → 1-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace 40-A 0-5 → 1-5 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-4 → 0-5 S. Wawrinka 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 6-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Murray 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(4)Rafael Nadal vs (6)Dominic Thiem



GS Roland Garros R. Nadal [4] R. Nadal [4] 6 6 6 D. Thiem [6] D. Thiem [6] 3 4 0 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 4-0 → 5-0 R. Nadal 15-0 ace 30-0 40-0 3-0 → 4-0 D. Thiem 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 R. Nadal 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-2 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

Pat Cash /Michael Chang vs John McEnroe /Cedric Pioline



GS Roland Garros P. Cash / M. Chang P. Cash / M. Chang 6 6 J. McEnroe / C. Pioline J. McEnroe / C. Pioline 4 3 Vincitore: P. Cash M. Chang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 P. Cash / M. Chang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 J. McEnroe / C. Pioline 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 df 4-3 → 5-3 P. Cash / M. Chang 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. McEnroe / C. Pioline 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 P. Cash / M. Chang 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. McEnroe / C. Pioline 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 P. Cash / M. Chang 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 1-1 → 1-2 J. McEnroe / C. Pioline 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 df 0-1 → 1-1 P. Cash / M. Chang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. McEnroe / C. Pioline 0-15 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 P. Cash / M. Chang 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. McEnroe / C. Pioline 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-2 → 5-3 P. Cash / M. Chang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 J. McEnroe / C. Pioline 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 4-2 P. Cash / M. Chang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 J. McEnroe / C. Pioline 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 P. Cash / M. Chang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 0-2 → 1-2 J. McEnroe / C. Pioline 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Cash / M. Chang 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

(16)Juan Sebastian Cabal /(16)Robert Farah vs Ryan Harrison /Michael Venus



GS Roland Garros Js. Cabal / R. Farah [16] Js. Cabal / R. Farah [16] 6 3 4 R. Harrison / M. Venus R. Harrison / M. Venus 4 6 6 Vincitore: R. Harrison M. Venus Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Js. Cabal / R. Farah 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-3 → 1-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A df df 0-1 → 0-2 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Harrison / M. Venus 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1

Ashleigh Barty /Casey Dellacqua vs (6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova



GS Roland Garros A. Barty / C. Dellacqua A. Barty / C. Dellacqua 7 4 6 L. Hradecka / K. Siniakova [6] L. Hradecka / K. Siniakova [6] 5 6 3 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-1 → 4-2 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 df 0-40 df 1-0 → 2-0 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-3 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 6-5 → 7-5 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 15-40 3-4 → 4-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs (3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] 6 6 Yj. Chan / M. Hingis [3] Yj. Chan / M. Hingis [3] 4 2 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 30-15 40-15 5-1 → 5-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 5-4 → 6-4 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 1-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Arnaud Clement /Nicolas Escude vs Thomas Enqvist /Magnus Norman



