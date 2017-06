Roland Garros: Il curioso caso della sfida tra Bacsinszky e Ostapenko

Jelena Ostapenko si è qualificata l’altro ieri per le semifinali del Roland Garros ed ha così innescato quella che sarà un’interessantissima sfida con Timea Bacsinszky.

Entrambe lotteranno per raggiungere la prima finale Slam della propria carriera e, per di più, si affronteranno nel giorno del loro compleanno.

A rendere l’occasione ancora più speciale si aggiunge il fatto che la Ostapenko, non avendo ancora vinto un torneo a livello WTA in carriera, potrebbe finire per inagurare il palmarès laureandosi campionessa di un Grande Slam.

Curioso è che anche a Guga Kuerten, l’otto giugno del 1997, fosse capitato di celebrare il primo successo assoluto nella categoria ATP in concomitanza con la vittoria al Roland Garros.

Edoardo Gamacchio