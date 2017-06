XXXVI Edizione Open Nazionale di Tennis Città di Gaeta – “Sara Cup” al via dal 26 Giugno

Dal 26 Giugno al 09 Luglio il grande tennis sarà di scena al Circolo Tennis Gaeta che ospiterà la XXXVI Edizione dell’Open Nazionale Città di Gaeta. Una grande kermesse dal punto di vista sportivo e sociale che non si limiterà esclusivamente al tennis giocato ma avrà nel suo programma, come nel 2016, numerosi appuntamenti ludici, culturali e di intrattenimento. Sarà inoltre la manifestazione in cui si celebreranno i cinquant’anni di attività dello storico sodalizio di via Annunziata, che nel lontano 1967, grazie ad un gruppo di amici, spinti dal desiderio di sviluppare la pratica del tennis nella città di Gaeta, decisero di farsi promotori e realizzatori dell’attuale struttura posizionata nel centro storico cittadino.

L’edizione 2017, sarà la più importante di sempre sia in termini di investimento che per numero di partecipanti. La prima novità della manifestazione è la realizzazione per la prima volta di un “combined event”, ovvero oltre al tabellone maschile ci sarà anche un tabellone femminile. Nella suggestiva struttura del Circolo Tennis Gaeta i migliori classificati a livello nazionale, sia maschile che femminile, si daranno battaglia per vincere il titolo del prestigioso torneo gaetano.

A sostenere la manifestazione di caratura nazionale ci sarà un partner di rilievo come Sara Assicurazioni che darà il nome alla manifestazione: “Sara Cup”. Sara Assicurazioni è ad oggi la compagnia ufficiale dell’Automobile Club d’Italia ed è punto di riferimento per le famiglie italiane e per tutte le esigenze legate alla sicurezza personale, patrimoniale e del tenore di vita.

Il montepremi complessivo della manifestazione sarà di € 7.000 (di cui € 6.000 destinati al maschile), tra i più alti in ambito nazionale. L’aumento del “prize money” rispetto all’edizione 2016 è pari al 25% e le ripartizioni tra i giocatori partecipanti seguiranno le regole stabilite dalla Federtennis.

Il torneo, essendo un “Open”, sarà aperto ai tennisti non classificati e classificati e prevedrà, al termine della prima settimana, la finale di III categoria mentre da lunedi 03 Luglio prenderà il via il tabellone finale con l’ingresso in scena dei big. Il tabellone femminile invece si aprirà il 06 luglio per concludersi il 9 luglio, giorno delle finali.

“In un momento cosi importante per il Circolo, sia dal punto di vista tecnico agonistico che celebrativo dovevamo fare qualcosa di grande e di unico” – ha affermato Antonino Santella, Presidente Circolo Tennis Gaeta. “La Sara Cup quest’anno supererà qualsiasi iniziativa organizzata in passato sia in termini di impegno economico complessivo che dal punto di vista delle attività solidali, ludiche, celebrative, culturali e di intrattenimento. Dal punto di vista tennistico, analizzando le prime adesioni, sarà senz’altro uno dei migliori tornei a livello nazionale per qualità di giocatori iscritti”.