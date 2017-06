Roland Garros: I risultati con il Live dettagliato delle dodicesima giornata. Jelena Ostapenko per la prima volta in una finale Slam

Roland Garros – News

Jelena Ostapenko è in finale per la prima volta in carriera in un torneo dello Slam.

Nella prima semifinale del Roland Garros la tennista lettone ha sconfitto la svizzera Timea Bacsinszky con il risultato di 76 (4) 36 63 dopo 2 ore e 24 minuti di partita.

La Ostapenko in carriera non ha mai vinto un titolo WTA e potrebbe fare il botto proprio qui a Parigi.

Da segnalare che nel terzo e decisivo set Jelena avanti per 3 a 1, mancava una palla per il doppio break e veniva agganciata sul 3 pari dalla svizzera.

Reazione della lettone che dal 3 pari, 15 pari e con Timea alla battuta, metteva a segno un parziale di 11 punti a 2, conquistando la partita per 6 a 3, e piazzando sulla palla match un bel diritto vincente.

On her 20th birthday, unseeded Ostapenko becomes the first Latvian to reach a Grand Slam final! Incredible #RG17 pic.twitter.com/YkxydsYEVz — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 8 giugno 2017

Jelena Ostapenko vs (30)Timea Bacsinszky

3 Aces 5

3 Doubles Faults 1

50 Winners 22

45 Unforced Errors 19

19/27 (70%) Net Points Won 3/4 (75%)

62% 1st Serves In 66%

38/69 (55%) 1st Serve Points Won 33/65 (51%)

17/43 (40%) 2nd Serve Points Won 15/34 (44%)

6/14 (43%) Break Points Saved 7/15 (47%)

66/99 (67%) 1st Return Pts Won 74/112 (66%)

19/34 (56%) 2nd Return Pts Won 26/43 (60%)

8/15 (53%) Break Points Won 8/14 (57%)

55/112 (49%) Total Service Pts Won 48/99 (48%)

51/99 (52%) Total Return Pts Won 57/112 (51%)

106/211 (50%) Total Points Won 105/211 (50%)

144 mins Duration 144 mins

153 kph / 95 mph Avg. 1st Serve Speed 142 kph / 88 mph

118 kph / 73 mph Avg. 2nd Serve Speed 127 kph / 79 mph

174 kph / 108 mph Fastest Serve 168 kph / 104 mph

Roland Garros – Semifinali – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 12:00 PM

Non prima delle ore 15

Mikael Pernfors /Mark Woodforde vs Mansour Bahrami /Fabrice Santoro