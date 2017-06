Sabato 1 luglio, a Roma, si terrà la prima edizione del Corso di Informazione Tennistica organizzato dallo staff di Sportface.it. Il corso, rivolto a chiunque sia interessato a una carriera nel mondo del giornalismo specializzato nel tennis, approfondirà tutti i campi dell’informazione: carta stampata, agenzie, radio, televisione e web. Non mancheranno anche simulazioni di telecronache e di conferenze stampa, con la presenza di un giocatore professionista.

La giornata vedrà impegnati come docenti, dalle ore 10.30 alle ore 18: Tiziano Carmellini (caporedattore centrale e capo dello sport del quotidiano “Il Tempo”), Alessandro Nizegorodcew (direttore responsabile di Sportface.it e telecronista per Supertennis Tv), Giorgio Spalluto (telecronista, conduttore e redattore di Supertennis Tv), Daniele Palizzotto (direttore editoriale Sportface.it).

Il corso si svolgerà al Forum Sport Center di Roma, in via Cornelia 493. I partecipanti sosterranno anche un test attitudinale consistente nella redazione di un articolo su una vicenda tennistica di attualità. Gli autori dei due migliori elaborati saranno inseriti nella redazione di Sportface.it con uno stage di formazione a distanza.

IL PROGRAMMA DEL CORSO

Ore 10.15 – Registrazione partecipanti

Ore 10.30 – Introduzione – DANIELE PALIZZOTTO

Ore 10.45 – Il tennis in televisione – GIORGIO SPALLUTO

Ore 11.30 – Simulazione di telecronaca per tutti i partecipanti

Ore 13 – Pausa pranzo

Ore 14 – Il tennis sulla carta stampata: cosa è cambiato negli ultimi venti anni – TIZIANO CARMELLINI

Ore 14.40 – Il ruolo delle agenzie di stampa dai quotidiani al giornalismo 2.0 – DANIELE PALIZZOTTO

Ore 15 – Dalla carta stampata al web, caratteristiche e segreti dell’online – ALESSANDRO NIZEGORODCEW

Ore 16 – Simulazione di una conferenza stampa con un tennista professionista

Ore 17 – Test attitudinale

Ore 18 – Fine corso

I DOCENTI

Tiziano Carmellini è caporedattore centrale e responsabile delle pagine sportive del quotidiano Il Tempo.

Alessandro Nizegorodcew è direttore responsabile di Sportface.it e del portale specializzato SpazioTennis.com. Telecronista per il canale televisivo Supertennis Tv dal marzo 2013, collabora anche con la rivista Supertennis Magazine. Ha seguito da inviato diverse edizioni degli Internazionali d’Italia, del Roland Garros e del torneo di Wimbledon, oltre ai Giochi Olimpici di Londra 2012. Vanta una grande esperienza anche in campo radiofonico tra Nuova Spazio Radio (2006-2012) e Radio Manà Manà Sport (2012-2014).

Daniele Palizzotto è direttore editoriale di Sportface.it. Giornalista professionista dal marzo 2010, dopo un’esperienza nella redazione romana della Gazzetta dello Sport ha lavorato per il quotidiano Il Tempo seguendo calcio, tennis e politica sportiva. Collaboratore dell’agenzia di stampa Italpress, nel 2016 ha seguito da inviato i Giochi Olimpici di Rio de Janeiro. Ha insegnato giornalismo online alla Scuola di Giornalismo dell’Università Luiss.

Giorgio Spalluto è nato in Puglia il giorno del 23° compleanno di Bjorn Borg. Dopo anni di onorata gavetta trascorsi sui campi di periferia come in quelli più prestigiosi, lavorando per le principali testate della carta stampata e web, approda nel 2012 a Supertennis. Telecronista, conduttore e redattore, cerca di coinvolgere il pubblico, trasmettendo quella passione di cui ha fatto un lavoro.

PREZZO DEL CORSO: 120 euro più Iva (totale 146,40 euro)

Per informazioni e iscrizioni, scrivere a info@sportface.it. Nell’oggetto specificare CORSO DI INFORMAZIONE TENNISTICA.