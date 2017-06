Roland Garros: Termina il torneo degli italiani. Fuori Francesca Schiavone e Paolo Lorenzi nei quarti di finale del torneo di doppio

Francesca Schiavone e Kirsten Flipkens sono uscite di scena nei quarti di finale del doppio al Roland Garros.

La coppia italo/belga ha ceduto per 62 64 al duo formato dalla statunitense Bethanie Mattek-Sands e dalla ceca Lucie Safarova, prime favorite del seeding. Peccato perché nel secondo set Schiavone e Flipkens sono state per due volte in vantaggio di un break (2-1 e 4-3 e servizio a disposizione).

Out anche Paolo Lorenzi nei quarti di finale del doppio.

il 35enne senese ed il brasiliano Rogerio Dutra Silva si sono arresi per 76(5) 75 allo spagnolo Fernando Verdasco ed al serbo Nenad Zimonjic.

Per Lorenzi si trattava del primo quarto in doppio in uno Slam in carriera.

La partita punto per punto



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] 6 6 K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 2 4 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 2-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-1 → 1-2 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

