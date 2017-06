Andre Agassi: “I problemi di Djokovic sono di natura mentale e non fisica”

Nel corso di un’intervista rilasciata al portale Sportskeeda, Andre Agassi ha ribadito che i problemi di Novak Djokovic non siano di natura fisica, bensì mentale. L’americano, dal canto suo, si è detto convinto di poter contribuire affinché il serbo possa risolvere le proprie questioni ed operare una svolta netta in positivo.

“Fisicamente, non ho mai visto un corpo come il suo. Il dinamismo che ha nei movimenti e la sua resistenza sono impressionanti”, ha esordito Agassi, prima di giungere al nucleo del “blocco” che affligge attualmente il suo assistito. “Ha compiuto trent’anni, ha bisogno di ispirazione, informazione e dedizione. Penso anche che ora lui sia ispirato dalla ricerca di nuovi metodi per raggiungere i suoi obiettivi, vale a dire pensare al suo tennis in maniera differente”, ha spiegato lo statunitense.

L’ex numero uno del mondo ha contestualizzato la propria teoria facendo riferimento alla necessità di Djokovic di trovare un sano equilibrio tra vita privata e dimensione professionale. “Si tratta di individuare un equilibrio nella sua vita in modo diverso. Cercare nuove soluzioni per i problemi di sempre, facendo il massimo per essere sempre la migliore persona possibile, indipendentemente dalle circostanze”, ha spiegato.

Andre, infine, ha manifestato ancora una volta il proprio desiderio di offrire supporto tangibile alla causa di Nole. “Spero di poterlo aiutare davvero, sotto questo punto di vista”, ha concluso.

Edoardo Gamacchio