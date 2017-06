“Kei Nishikori entra nella storia per aver perso due set per 6 a 0 nello stesso torneo”

Kei Nishikori è ai quarti di finale del Roland Garros per la seconda volta in carriera. Il giapponese, capace di raggiungere questo risultato anche nel 2015, non ha impressionato nei quattro incontri giocati a Parigi: Kei, infatti, ha mostrato tanti alti e bassi.

Nishikori è entrato nella storia per un motivo piuttosto particolare: è il terzo giocatore nell’Era Open ad aver vinto due incontri nello stesso torneo dopo aver perso un set per 6-0 in entrambe le sfide. Oltre a lui, ci sono riusciti in passato Jimmy Arias e Daniel Vacek, rispettivamente nel 1983 e nel 1994 sempre al Roland Garros.

Nishikori ha perso per 6-0 il quarto set della sfida di terzo turno contro Hyeon Chung ed il primo set della partita di ottavi di finale contro Fernando Verdasco.

Lorenzo Carini