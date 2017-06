Alexander Zverev decide di giocare ad s-Hertogenbosch e non il torneo di casa

Una sconfitta al primo turno del Roland Garros può aiutare in vista di Wimbledon. Questo è il caso di Alexander Zverev, n.10 ATP, battuto al primo turno dello slam transalpino da Fernando Verdasco in quattro set.

Il giovane tennista tedesco, protagonista nel 2016 sia ad Halle che a Wimbledon per quanto concerne i tornei su erba, ha “approfittato” della prematura eliminazione a Parigi ed ha accettato una wild card per il torneo di ‘s-Hertogenbosch.

Nella manifestazione olandese, Alexander sarà testa di serie, dietro a Marin Cilic. Con Richard Gasquet e David Goffin praticamente fuori dal torneo per infortunio (non si sono ancora cancellati dall’entry list ma la loro presenza è in forte dubbio), il talentuoso giocatore teutonico potrà confrontarsi con giocatori dal calibro di Juan Martin Del Potro, Ivo Karlovic, Gilles Muller e Nicolas Mahut, campione in carica.

Interessante notare come, nella stessa settimana di ‘s-Hertogenbosch, sia in calendario anche il torneo di Stoccarda: Zverev ha quindi deciso di non prendere parte al torneo di casa, preferendo l’Olanda.

Lorenzo Carini