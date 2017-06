Roland Garros: I risultati dell’undicesima giornata. Ok Wawrinka La Halep è in semifinale dopo aver messo a segno una rimonta incredibile. Ora sfiderà Karolina Pliskova. Dominic Thiem stende Novak Djokovic. Si ritira Carreno Busta. Rafael Nadal in semifinale (Video)

Roland Garros – News

Per il terzo anno consecutivo Stan Wawrinka approda in semifinale.

Lo svizzero non ha avuto problemi nel battere Marin Cilic in tre set.

Per Stan cammino perfetto. Infatti come Rafael Nadal non ha perso alcun set nel corso del torneo.

Simona Halep approda in semifinale dopo aver recuperato una partita ormai persa e annullato anche un match point.

Nei quarti la rumena, numero 4 Wta e terza testa di serie, ha sconfitto Elina Svitolina per 36 76(6) 60, in due ore e sei minuti di partita.

Nella seconda frazione la Svitolina è partita fortissimo volando sul 5-1 a suon di dritti.

Per ben quattro volte l’ucraina è stata a due punti dal match ma ha invece finito per perdere i successivi 5 game.

In qualche maniera la 22enne di Odessa è riuscita a rifugiarsi nel tie-break dove, sul 6-5, si è vista annullare un match-point dalla Halep che poi, due punti più tardi, grazia ad un nastro che più rumeno non si può, ha pareggiato il conto dei set e poi dominato il terzo parziale per 6 a 0.

From 6-3 5-1 down… Halep completes a brilliant comeback against Svitolina #RG17 pic.twitter.com/OY7xMRNHFt — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 7 giugno 2017

Il match point annullato

That's how you save a match point! Brilliant from Halep #RG17 pic.twitter.com/vjiS5KcVTu — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 7 giugno 2017

Karolina Pliskova, numero 3 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding si è imposta per 76(3) 64, in un’ora e 54 minuti di partita, sulla francese Caroline Garcia.

Ora sfiderà in semifinale proprio Simona Halep.

Job well done! Pliskova blasts her way into the semi-final #RG17 pic.twitter.com/fCAFvR3r2U — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 7 giugno 2017

Ormai non sono più una sorpresa le sconfitte di Novak Djokovic.

Il campione serbo è stato battuto in maniera netta dall’austriaco Dominic Thiem con il risultato di 76 (5) 63 60 dopo 2 ore 15 minuti di partita nei quarti di finale del Roland Garros.

Solo nel primo set Novak è stato competivivo quando avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nel settimo gioco dopo aver commesso anche due doppi falli.

Sul 5 a 4 il serbo, dal 15-40, mancava due palle set e poi nel tiebreak dal 4 pari, subiva un parziale di 3 punti a 1, cedendo la frazione per 7 a 5.

Da quel momento arrivava il dominio dell’austriaco che chudeva la per 63 60 e con Djokovic che non reagiva assolutamente alle difficoltà apparendo rassegnato al suo destino.

Ora Thiem affronterà in semifinale Rafael Nadal.

D. Thiem – N. Djokovic

2 Aces 2

3 Doubles Faults 3

38 Winners 18

28 Unforced Errors 35

7/9 (78%) Net Points Won 7/15 (47%)

61% 1st Serves In 64%

37/50 (74%) 1st Serve Points Won 38/67 (57%)

17/32 (53%) 2nd Serve Points Won 15/37 (41%)

4/6 (67%) Break Points Saved 9/15 (60%)

66/104 (63%) 1st Return Pts Won 45/82 (55%)

22/37 (59%) 2nd Return Pts Won 15/32 (47%)

6/15 (40%) Break Points Won 2/6 (33%)

54/82 (66%) Total Service Pts Won 53/104 (51%)

51/104 (49%) Total Return Pts Won 28/82 (34%)

105/186 (56%) Total Points Won 81/186 (44%)

135 mins Duration 135 mins

181 kph / 113 mph Avg. 1st Serve Speed 178 kph / 110 mph

149 kph / 93 mph Avg. 2nd Serve Speed 143 kph / 89 mph

219 kph / 136 mph Fastest Serve 193 kph / 120 mph

E’ durato poco il quarto di finale tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta.

Pablo dopo aver perso il primo set per 2 a 6 e sotto per 0 a 2 nella seconda frazione per un problema agli addominali ha deciso di abbandonare il campo.

Rafael Nadal vince così la partita n°100 su terra al meglio dei 5 set (Roland Garros, Coppa Davis e finali Masters 1000) e sfiderà in semifinale Dominic Thiem.

Roland Garros – Quarti di Finale – Grand Slam | Terra | e16.790.000

