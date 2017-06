Roland Garros: I risultati con il live dettagliato dell’undicesima giornata. Dominic Thiem stende Novak Djokovic. Si ritira Carreno Busta. Rafael Nadal in semifinale (Video)

Roland Garros – News

Ormai non sono più una sorpresa le sconfitte di Novak Djokovic.

Il campione serbo è stato battuto in maniera netta dall’austriaco Dominic Thiem con il risultato di 76 (5) 63 60 dopo 2 ore 15 minuti di partita nei quarti di finale del Roland Garros.

Solo nel primo set Novak è stato competivivo quando avanti per 4 a 2, subiva il controbreak nel settimo gioco dopo aver commesso anche due doppi falli.

Sul 5 a 4 il serbo, dal 15-40, mancava due palle set e poi nel tiebreak dal 4 pari, subiva un parziale di 3 punti a 1, cedendo la frazione per 7 a 5.

Da quel momento arrivava il dominio dell’austriaco che chudeva la per 63 60 e con Djokovic che non reagiva assolutamente alle difficoltà apparendo rassegnato al suo destino.

Ora Thiem affronterà in semifinale Rafael Nadal.

D. Thiem – N. Djokovic

2 Aces 2

3 Doubles Faults 3

38 Winners 18

28 Unforced Errors 35

7/9 (78%) Net Points Won 7/15 (47%)

61% 1st Serves In 64%

37/50 (74%) 1st Serve Points Won 38/67 (57%)

17/32 (53%) 2nd Serve Points Won 15/37 (41%)

4/6 (67%) Break Points Saved 9/15 (60%)

66/104 (63%) 1st Return Pts Won 45/82 (55%)

22/37 (59%) 2nd Return Pts Won 15/32 (47%)

6/15 (40%) Break Points Won 2/6 (33%)

54/82 (66%) Total Service Pts Won 53/104 (51%)

51/104 (49%) Total Return Pts Won 28/82 (34%)

105/186 (56%) Total Points Won 81/186 (44%)

135 mins Duration 135 mins

181 kph / 113 mph Avg. 1st Serve Speed 178 kph / 110 mph

149 kph / 93 mph Avg. 2nd Serve Speed 143 kph / 89 mph

219 kph / 136 mph Fastest Serve 193 kph / 120 mph

E’ durato poco il quarto di finale tra Rafael Nadal e Pablo Carreno Busta.

Pablo dopo aver perso il primo set per 2 a 6 e sotto per 0 a 2 nella seconda frazione per un problema agli addominali ha deciso di abbandonare il campo.

Rafael Nadal vince così la partita n°100 su terra al meglio dei 5 set (Roland Garros, Coppa Davis e finali Masters 1000) e sfiderà in semifinale Dominic Thiem.

Roland Garros – Quarti di Finale – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(20)Pablo Carreno Busta vs (4)Rafael Nadal



GS Roland Garros P. Carreno Busta [20] P. Carreno Busta [20] 0 2 0 R. Nadal [4] • R. Nadal [4] 15 6 2 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Nadal 15-0 0-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df df 2-5 → 2-6 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 1-5 → 2-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(28)Caroline Garcia vs (2)Karolina Pliskova



(1)Andy Murray vs (8)Kei Nishikori



Il match deve ancora iniziare

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(6)Dominic Thiem vs (2)Novak Djokovic



GS Roland Garros D. Thiem [6] D. Thiem [6] 7 6 6 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 6 3 0 Vincitore: D. Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 5-0 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 4-0 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 df 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 2-4 → 3-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(5)Elina Svitolina vs (3)Simona Halep



(3)Stan Wawrinka vs (7)Marin Cilic



Court 1 – 11:00 AM

Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi vs Fernando Verdasco /Nenad Zimonjic



GS Roland Garros R. Dutra Silva / P. Lorenzi R. Dutra Silva / P. Lorenzi 6 5 F. Verdasco / N. Zimonjic F. Verdasco / N. Zimonjic 7 7 Vincitore: F. Verdasco N. Zimonjic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 5-7 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 4-4 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 3-4 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df df 40-A df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-2 → 3-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* df 5*-4 5*-5 df 5-6* 6-6 → 6-7 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 3-3 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 2-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 R. Dutra Silva / P. Lorenzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Verdasco / N. Zimonjic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] A 5 K. Flipkens / F. Schiavone • K. Flipkens / F. Schiavone 40 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-1 → 4-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 3-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

(3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin vs (7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna



(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs Raluca Olaru /Olga Savchuk



Court 6 – 11:00 AM

Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng vs Ashleigh Barty /Casey Dellacqua



GS Roland Garros I. Begu / S. Zheng I. Begu / S. Zheng 3 4 A. Barty / C. Dellacqua A. Barty / C. Dellacqua 6 6 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 2-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 30-0 40-0 0-0 → 0-1

(6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova vs (2)Ekaterina Makarova /(2)Elena Vesnina



GS Roland Garros L. Hradecka / K. Siniakova [6] L. Hradecka / K. Siniakova [6] 0 6 1 E. Makarova / E. Vesnina [2] • E. Makarova / E. Vesnina [2] 0 1 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Makarova / E. Vesnina 1-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Anna-Lena Groenefeld /Robert Farah vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram



