Roland Garros Junior: Tatiana Pieri conquista un solo game contro Ylena In-Albon

Si ferma al secondo turno il cammino di Tatiana Pieri al Roland Garros Junior. La lucchese, unica azzurra capace di superare il primo turno dopo la sconfitta di Francesco Forti contro Gianni Ross, ha racimolato appena un game contro Ylena In-Albon, n.596 WTA: 6-0 6-1 in appena 35 minuti a favore della svizzera, passata attraverso le qualificazioni nonostante occupi la posizione numero 40 del ranking giovanile.

Agli ottavi di finale, In-Albon affronterà Iga Swiatek, numero cinque del seeding.

PRIMO SET: C’è davvero poco da raccontare in merito alla partita di oggi. Primo parziale disastroso per Tatiana, capace di vincere appena quattro punti (tre al servizio ed uno in risposta). Dopo 15 minuti, è 6-0 In-Albon.

SECONDO SET: Sotto per 0-5 30-40, Tatiana annulla un set point e, per la prima volta nel match, tiene il servizio. Nel gioco successivo, l’elvetica non ha alcun problema e chiude piuttosto rapidamente questo match da record per quanto riguarda i minuti giocati.

La partita punto per punto



GS Roland Garros T. Pieri T. Pieri 0 1 Y. In-Albon Y. In-Albon 6 6 Vincitore: Y. In-Albon Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Y. In-Albon 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Pieri 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Y. In-Albon 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 T. Pieri 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Y. In-Albon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 T. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. In-Albon 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 T. Pieri 15-0 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 Y. In-Albon 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 T. Pieri 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Y. In-Albon 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Pieri 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Y. In-Albon 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini