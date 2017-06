Roland Garros: Il programma di Mercoledì 07 Giugno

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(20)Pablo Carreno Busta vs (4)Rafael Nadal

(28)Caroline Garcia vs (2)Karolina Pliskova

(1)Andy Murray vs (8)Kei Nishikori

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(6)Dominic Thiem vs (2)Novak Djokovic

(5)Elina Svitolina vs (3)Simona Halep

(3)Stan Wawrinka vs (7)Marin Cilic

Court 1 – 11:00 AM

Rogerio Dutra Silva /Paolo Lorenzi vs Fernando Verdasco /Nenad Zimonjic

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone

(3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin vs (7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs Raluca Olaru /Olga Savchuk

Court 2 – 11:00 AM

Lindsay Davenport /Martina Navratilova vs Arantxa Sanchez /Sandrine Testud

Arnaud Boetsch /Henri Leconte vs Mansour Bahrami /Fabrice Santoro

Sergi Bruguera /Goran Ivanisevic vs John McEnroe /Cedric Pioline

Juan Carlos Ferrero /Carlos Moya vs Sebastien Grosjean /Michael Llodra

Marion Bartoli /Iva Majoli vs Conchita Martinez /Chanda Rubin

Court 3 – 11:00 AM

Matteo Martineau vs (3)Alexei Popyrin

Clement Tabur vs (10)Oliver Crawford

Loudmilla Bencheikh vs Manon Leonard

Baptiste Anselmo /Maxence Beauge vs Oliver Crawford /Patrick Kypson

Court 5 – 11:00 AM

(12)Jurij Rodionov vs Thiago Seyboth Wild

(15)Maria Camila Osorio Serrano vs (2)Amanda Anisimova

Thiago Seyboth Wild /Mikhail Sokolovskiy vs (4)Jurij Rodionov /(4)Michael Vrbensky

(1)Bianca Andreescu /(1)Carson Branstine vs Amina Anshba /Kaja Juvan

Maria Camila Osorio Serrano /Thaisa Grana Pedretti vs (6)En Shuo Liang /(6)Xin Yu Wang

Court 6 – 11:00 AM

Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng vs Ashleigh Barty /Casey Dellacqua

(6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova vs (2)Ekaterina Makarova /(2)Elena Vesnina

Anna-Lena Groenefeld /Robert Farah vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram

Court 8 – 11:00 AM

Hailey Baptiste vs (11)Elena Rybakina

(1)Anastasia Potapova vs Marta Paigina

Simon Carr /Alexey Zakharov vs Toru Horie /Yuta Shimizu

Pei Hsuan Chen /Naho Sato vs (2)Olesya Pervushina /(2)Anastasia Potapova

Court 14 – 11:00 AM

(7)Whitney Osuigwe vs Xin Yu Wang

Caty McNally vs Amina Anshba

(1)Miomir Kecmanovic vs (16)Duarte Vale

(8)Caty McNally /(8)Whitney Osuigwe vs Oona Orpana /Lara Schmidt

(6)Miomir Kecmanovic /(6)Sebastian Korda vs Dan Added /Zizou Bergs

Court 16 – 11:00 AM

(3)Bianca Andreescu vs Sofya Lansere

(11)Nicola Kuhn vs Chun Hsin Tseng

Artem Dubrivnyy /Marvin Moeller vs Axel Geller /Nicolas Mejia

(1)Nicola Kuhn /(1)Zsombor Piros vs Luc Fomba /Luka Pavlovic

Ryan Nijboer /Alexandre Rotsaert vs (7)Olukayode Alafia Damina Ayeni /(7)Trent Bryde

Court 17 – 11:00 AM

(12)Olesya Pervushina vs (6)Claire Liu

Ylena In-Albon vs (5)Iga Swiatek

Ayumi Miyamoto /Xiyu Wang vs Valeriya Deminova /Varvara Gracheva

Emiliana Arango /Ellie Douglas vs Giulia Morlet /Diane Parry

Sam Riffice /Gianni Ross vs Alan Fernando Rubio Fierros /Duarte Vale

Court 18 – 11:00 AM

(4)Zsombor Piros vs Blake Ellis

Sebastian Korda vs Gianni Ross

(5)Rudolf Molleker vs (5)Emil Ruusuvuori

Naoki Tajima /Chun Hsin Tseng vs (2)Constantin Bittoun Kouzmine /(2)Yu Hsiou Hsu

(5)Emily Appleton vs (5)Elena Rybakina