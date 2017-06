L’ITF annuncia ufficialmente i cambiamenti per Davis Cup e Fed Cup. Dal 2018 i singolari non saranno più al meglio dei cinque set

L’ITF ha confermato i cambiamenti per l’edizione 2018 di Davis Cup e Fed Cup.

La Davis non sarà più la stessa. La Federazione Internazionale di Tennis ha annunciato una serie di cambiamenti che promettono di cambiare il formato per attrarre i migliori giocatori all’evento.

L’ITF ora chiederà l’approvazione formale nel meeting del prossimo agosto a Ho Chi Minh City (Vietnam).

I match di Coppa Davis di singolare saranno al meglio dei tre set e non più al meglio dei cinque set. Il format resterà sempre lo stesso, con la tre giorni dal venerdì alla domenica, solamente il doppio del sabato sarà al meglio dei cinque set.

I costi per le nazionali verranno sensibilmente ridotti

Ci saranno delle modifiche al regolamento per ridurre il numero di singolari a punteggio acquisito dopo le prime due giornate di competizione.

Le finali in campo neutro verrà comunque discussa e potrebbe anche essere approvata.