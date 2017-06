Appello di John McEnroe ai fan: “Cosa ne dite di Game, Schett and Mats?”

Il Commissioner of Tennis John McEnroe ha dato il via alla campagna per cambiare il nome del magazine tennistico di punta di Eurosport, Game, Set and Mats.

La volontà di McEnroe è quella di rinominare il programma in Game, Schett and Mats per riconoscere il ruolo svolto da Barbara Schett, co-conduttrice del magazine assieme a Mats Wilander. In un episodio speciale del Commissioner, lo storico tennista ha chiamato a raccolta i fan per chiedere loro di sostenere l’iniziativa attraverso i social network.

Nel suo ultimo episodio, il Commissioner of Tennis John McEnroe ha affermato: “Game, Set and Mats viene trasmesso da oltre 10 anni – non pensate sia arrivato il momento di cambiare il titolo? L’auto-proclamatosi Commissioner of Tennis ha sentito un sacco di commenti a riguardo, la gente lo vuole. Cosa ne dite di Game, Schett and Mats? Se siete d’accordo con me utilizzate l’hashtag #GameSchettMats”

Condotto da Barbara Schett e dal tre volte vincitore del Roland Garros in singolare, Mats Wilander, Game, Set and Mats viene trasmesso ogni giorno su Eurosport durante i tornei del Grande Slam del 2017. Il programma ripercorre le giocate del giorno e anticipa i temi caldi degli incontri della giornata successiva.