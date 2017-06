Le lacrime di Pablo Carreno Busta (Video)

Quarti di finale al Roland Garros per la prima volta in carriera per Pablo Carreno Busta. Risultato raggiunto dopo aver vinto una splendida battaglia, durata oltre quattro ore, con il canadese Milos Raonic. Al termine del match, durante l’intervista a caldo rilasciata ai microfoni di Eurosport, il tennista di Gijon non è riuscito a trattenere le lacrime: “È stata la vittoria più importante della mia carriera. Sono molto emozionato, è stato un match teso e sono stato bravo a portarlo a casa”, ha commentato.

Questo ragazzo sognava da tantissimo un momento del genere e, finalmente, è arrivato: goditelo, Pablo!

Las lágrimas de un ganador 😢@pablocarreno91 no pudo contenerse tras una sufridísima victoria ante Raonic #RG17 pic.twitter.com/G2le2FL2rf — Eurosport.es (@Eurosport_ES) 4 giugno 2017

Lorenzo Carini