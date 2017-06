David Goffin dovrebbe essere in campo già a Wimbledon

David Goffin ha effettuato altri esami medici e il responso è sicuramente positivo.

E’ stata riscontrata soltanto una lesione muscolare per il tennista belga che dichiara: “Una convalescenza è sicuramente necessaria e spero di essere in campo per il torneo di Wimbledon”.

Tra due giorni Davis si sottoporrà ad ulteriori accertamenti per definire con precisione il suo rientro in campo.