Novak Djokovic in cerca di un altro coach da affiancare ad Agassi. Ivanisevic si propone

Novak Djokovic cerca un altro coach da affiancare ad Andre Agassi.

“Agassi non ha sempre tempo per me. Insieme a lui cerchiamo un altro ex tennista, più giovane, più presente, più capace di trasferire energie positive.

Sono felice di portare mio figlio Stefan in giro qui a Parigi. Siamo andati al museo di storia naturale, lui è rimasto affascinato dagli animali. E anche sulla Torre Eiffel era tutto eccitato. Quando eravamo lassù in cima Stefan voleva guardare Parigi al telescopio, ma non avevo 1 euro… Gli ho dovuto dire che era rotto! Il nome del nostro secondo erede? Io e Jelena non l’abbiamo ancora deciso”.

Goran Ivanisevic, fresco di separazione da Tomas Berdych, alla domanda se fosse disponibile ad allenare Djokovic in caso di offerta ha risposto così: “L’ho già detto altre volte. Novak Djokovic è come il Real Madrid, e se chiama il Real Madrid… non conosco una sola persona che rifiuterebbe Djokovic. Tuttavia non c’è stato alcun contatto finora.” .