Nick Kyrgios: “Non ero pronto per giocare match al meglio dei cinque set”

Nick Kyrgios non sta attraversando un momento particolarmente positivo, né a livello professionale né nella sua dimensione personale. L’australiano, che sino all’inizio della stagione sulla terra aveva messo in mostra forse il miglior tennis della propria carriera, verso la fine dell’aprile scorso ha dovuto far fronte alla scomparsa del nonno.

Il ventiduenne, che aveva deciso di ritirarsi dall’Estoril Open subito dopo aver appreso la triste notizia, in un’intervista rilasciata ha ammesso che quello attuale non sia per lui un periodo facile. “Nelle ultime settimane, non sono riuscito ad allenarmi come avrei voluto. Nelle ultime cinque settimane, non sono riuscito a sostenere sessioni di lavoro soddisfacenti. Non ero pronto per giocare match al meglio dei cinque set”, ha riconosciuto il tennista aussie, eliminato dal Roland Garros appena al secondo turno.

Per Kyrgios, la morte del nonno ha alterato qualsiasi equilibrio. “Ad Indian Wells e Miami mi allenavo molto. Il problema è che, dalla morte di mio nonno, ho perso la motivazione per fare qualsiasi cosa”, ha concluso.

