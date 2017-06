Grigor Dimitrov in crisi: “Sono piuttosto demoralizzato ed ho molto da migliorare in vista della stagione sull’erba”

Cinque tornei disputati, nove match giocati e cinque sconfitte. Questo è il saldo della stagione sul rosso di Grigor Dimitrov, che non è mai riuscito a raggiungere nemmeno i quarti di finale negli eventi a cui ha preso parte. Dopo essere stato eliminato dal Roland Garros per mano di Pablo Carreño-Busta, il bulgaro ha ammesso che quella sulla terra rappresenti per lui la parte più ostile dell’anno ed ha assicurato che affronterà le prossime settimane “con umiltà”, sperando di interrompere quanto prima la striscia negativa.

“Sono piuttosto demoralizzato ed ho molto da migliorare in vista della stagione sull’erba, che è praticamente arrivata”, ha detto Dimitrov, attuale numero tredici del mondo. “Adesso devo mantenere una mentalità positiva, recuperare le abitudini della mia quotidianità e continuare al meglio”, ha aggiunto.

Oltre alla sconfitta sofferta contro Carreño-Busta a Parigi, Grigor ha perso con Juan Martin Del Potro a Roma e con Dominic Thiem a Madrid. In questo momento, la sua convinzione è quella di dover “farmi trovare pronto fisicamente per giocare sull’erba”, iniziando soprattutto dal trarre il massimo “dal lavoro in palestra”: “Questa è l’unica cosa che io possa fare al momento, succeda quel che succeda devo mantenermi umile e continuare sulla stessa strada”, ha dichiarato Dimitrov, al momento vincitore di due titoli in stagione.

Convinto che si tratti di “una questione di tempo, per recuperare la fiducia”, l’assistito di Dani Vallverdu sarà a breve chiamato nel torneo del Queen’s, torneo già conquistato nel 2014 e finalista nel 2015.

