Challenger Prostejov: Lorenzo Giustino esce di scena all’esordio

Esordio amaro per Lorenzo Giustino nel torneo challenger di Prostejov. Il 25enne campano, numero 175 Atp e entrato nel torneo come alternates, reduce dalla semifinale nel challenger di Vicenza, ha ceduto al primo turno per 75 67(1) 63 al brasiliano Joao Souza, numero 140 del ranking mondiale.

Challenger Prostejov| Terra | e127.000

1T Giustino – Souza (0-0) ore 11:00



CH Prostejov Lorenzo Giustino Lorenzo Giustino 5 7 3 Joao Souza Joao Souza 7 6 6 Vincitore: J. SOUZA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 J. Souza 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Souza 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 L. Giustino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 J. Souza 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Souza 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 3*-0 df 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 6-5 → 6-6 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 5-5 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-2 → 3-3 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 40-40 40-A 3-1 → 3-2 J. Souza 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 L. Giustino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 J. Souza 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 J. Souza 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 J. Souza 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 L. Giustino 0-15 15-15 30-15 4-4 → 5-4 J. Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 L. Giustino 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Souza 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 2-2 → 3-2 J. Souza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 L. Giustino 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Souza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Giustino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

7 Aces 107 Double Faults 659% 1st Serve % 58%47/68 (69%) 1st Serve Points Won 46/61 (75%)25/47 (53%) 2nd Serve Points Won 25/44 (57%)3/6 (50%) Break Points Saved 6/7 (86%)16 Service Games Played 1715/61 (25%) 1st Return Points Won 21/68 (31%)19/44 (43%) 2nd Return Points Won 22/47 (47%)1/7 (14%) Break Points Won 3/6 (50%)17 Return Games Played 1672/115 (63%) Total Service Points Won 71/105 (68%)34/105 (32%) Total Return Points Won 43/115 (37%)106/220 (48%) Total Points Won 114/220 (52%)

175 Ranking 140

25 Age 29

Naples, Italy Birthplace Mogi das Cruzes, Brazil

Naples, Italy Residence Rio de Janeiro, Brazil

6’0″ (182 cm) Height 6’4″ (193 cm)

176 lbs (80 kg) Weight 203 lbs (92 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro 2006

0/0 Year to Date Win/Loss 1/3

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$208,038 Career Prize Money $1,270,456