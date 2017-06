WTA 125 Bol: Il Tabellone Principale. Wild card a Sara Errani

C’è Sara Errani nel tabellone principale del torneo WTA 125 di Bol ($125,000 – terra).

L’azzurra, wild card, affronterà all’esordio la bulgara Aleksandria Naydenova classe 1992 e n.293 WTA.

WTA Bol| Terra | $125.000

(1) Larsson, Johanna vs Kostova, Elitsa

Panova, Alexandra vs Haddad Maia, Beatriz

Eguchi, Misa vs Saez Larra, Olga

Naydenova, Aleksandrina vs (5/WC) Errani, Sara

(4) Sorribes Tormo, Sara vs Krunic, Aleksandra

Govortsova, Olga vs Zanevska, Maryna

(Q) Biskic, Ana vs Gjorcheska, Lina

Jorovic, Ivana vs (7) Kucova, Kristina

(8) Sakkari, Maria vs (WC) Tomljanovic, Ajla

Van Uytvanck, Alison vs Voracova, Renata

Mrdeza, Tereza vs (Q) Thombare, Prarthana

Cadantu, Alexandra vs (3/WC) Vikhlyantseva, Natalia

(6) Bondarenko, Kateryna vs Tomova, Viktoriya

(Q) Knoll, Xenia vs (WC) Lukas, Tena

(Q) Chuang, Chia-Jung vs Zidansek, Tamara

Gibbs, Nicole vs (2) Minella, Mandy