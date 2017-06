Sam Sumyk attacca i tifosi del Roland Garros

Sam Sumyk, allenatore francese che attualmente segue Garbiñe Muguruza, nella serata di ieri si è affidato a Twitter per esprimere tutto il proprio disappunto nei confronti della “condotta” assunta dal pubblico del Roland Garros nel corso della sfida tra la sua assistita e Kristina Mladenovic.

“Complimenti a Kristina Mladenovic. Garbiñe Muguruza, molto orgoglioso di te. Non è mai facile essere la campionessa in carica. Per il pubblico francese: patetici e senza classe!”, ha scritto Sumyk.

Edoardo Gamacchio