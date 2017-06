Il curioso caso dei quarti di finale femminili del Roland Garros

I quarti di finale del tabellone femminile del Roland Garros non sono ancora iniziati, ma hanno già consegnato alla statistica un dato piuttosto singolare: tra le migliori otto del torneo, non ci sarà nessuna tennista che abbia già vinto uno Slam in carriera.

Una circostanza davvero singolare, manifestatasi l’ultima volta nel circuito in occasione dell’edizione 1979 dell’Australian Open. Per quanto riguarda il Roland Garros, invece, è necessario tornare indietro fino al 1977, vale a dire quaranta anni fa.

Una tra le dieci giocatrici presenti nella lista di seguito, dunque, dopo la finale di sabato avrà conquistato il suo primo major in assoluto:

Le giocatrici ancora in gara

•Caroline Wozniacki

•Jelena Ostapenko

•Kristina Mladenovic

•Timea Bacsinszky

•Simona Halep

•Elina Svitolina

•Caroline Garcia

•Alizé Cornet

•Karolina Pliskova

•Veronia Cepede Royg

Edoardo Gamacchio