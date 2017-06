Timea Bacsinszky e gli incitamenti della Mladenovic: “Se vuole farlo in ungherese non c’è problema. Ciò che succede nell’altra parte di campo non mi interessa proprio”

Timea Bacsinszky non avrà alcun problema con le incitazioni di Kristina Mladenovic.

Ad una precisa domanda su quale lingua scelga di parlare in campo tra quelle che conosce ha dichiarato: “Se voglio incitarmi lo faccio nella mia lingua madre in ungherese e anche in francese dato che vivo nella parte francese della Svizzera”.

“Quando ho affrontato la Mladenovic a febbraio in Svizzera, parlava più in italiano che in francese. Quindi dipende da lei e da quale lingua sceglie per cercare di incitarsi.

Se vuole farlo in ungherese non c’è problema. Ciò che succede nell’altra parte di campo non mi interessa proprio.