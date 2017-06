WTA Bol: I risultati del turno decisivo Qualificazioni. Live dettagliato

WTA Bol 125 | Terra | $125.000 – TDQ

strong>Bluesun Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4/WC] Prarthana Thombare vs [5/WC] Ana Biskic



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Ani Mijacika vs [6] Chia-Jung Chuang



Il match deve ancora iniziare

INA Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Xenia Knoll vs [8/WC] Giulia Pairone



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Renata Voracova vs [7] Jasmin Jebawy



Il match deve ancora iniziare

Tabellone di Qualificazione

(1) Mijacika, Ani vs (6) Chuang, Chia-Jung

(2) Voracova, Renata vs (7) Jebawy, Jasmin

(3) Knoll, Xenia vs (8/WC) Pairone, Giulia

(4/WC) Thombare, Prarthana vs (5/WC) Biskic, Ana