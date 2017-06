Roland Garros: I risultati della nona giornata. Bene Wawrinka. Murray vince e dedica un pensiero alle vittime degli attentati nel Regno Unito. Si salva la Svitolina. La Halep domina la Suarez Navarro

Roland Garros – News

E’ durato solo due set l’incontro tra Stan Wawrinka e Gael Monfils.

Il transalpino dopo aver sprecato nel primo set e giocato alla pari la seconda frazione si è sciolto nel terzo parziale, con lo svizzero che è approdato ai quarti di finale.

Stan the Man! Wawrinka sets up a QF showdown with Ciilic #RG17 pic.twitter.com/sYkt0eq8iw — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5 giugno 2017

Andy Murray per il quarto anno consecutivo (settima volta complessivamente) ha messo piede nei quarti di finale del Roland Garros.

Sul ‘Phillipe Chatrier’ lo scozzese numero uno del mondo non ha concesso chance al russo Karen Khachanov, numero 53 del ranking, uno dei giovani rampanti della Next Gen, alla terza presenza in un Major, la prima a Parigi: 63 64 64 il punteggio in favore di Andy.

Lo scozzese ha parlato dei recenti attentati nel Regno Unito: “E’ una tragedia terribile, così come quella di poche settimane fa a Manchester. Parigi ha avuto problemi simili negli ultimi anni e sono sicuro che tutti condivideranno con me pensieri e preghiere per tutte le vittime. E’ una situazione che riguarda gran parte dell’Europa e del mondo”.

Marin Cilic conquista i quarti di finale dopo aver battuto per ritiro Kevin Anderson che nel secondo set ha abbandonato il campo per un problema fisico.

Non c’è stato scampo per Carla Suarez Navarro nel match contro Simona Halep.

La tennista spagnola è stata dominata dalla rumena con un doppio 61.

What a performance! Simona Halep storms through to the quarter-finals at #RG17 – and she could hardly look more impressive in doing so. pic.twitter.com/4fO1hi5ivE — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 5 giugno 2017

Elina Svitolina approda ai quarti dopo aver battuto in rimonta Petra Martic.

La 26enne di Spalato, per la seconda volta in carriera negli ottavi all’ombra della Tour Eiffel, è arrivata a condurre per 5-2 nel set decisivo, con la sua avversaria che dopo la conclusione della seconda frazione aveva richiesto l’intervento del trainer per un problema alla schiena.

Omprovvisamente, però, Svitolina si è ripresa, ha vinto 20 degli ultimi 24 punti giocati (la Martic non ha avuto match-point) ed ha chiuso per 46 63 75.

Roland Garros – 4° Turno – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(21)Carla Suarez Navarro vs (3)Simona Halep



GS Roland Garros C. Suarez Navarro [21] C. Suarez Navarro [21] 1 1 S. Halep [3] S. Halep [3] 6 6 Vincitore: S. Halep Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 C. Suarez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Halep 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Halep 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Suarez Navarro 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Halep 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-5 → 1-6 C. Suarez Navarro 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 1-5 S. Halep 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 C. Suarez Navarro 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Halep 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Suarez Navarro 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

(1)Andy Murray vs Karen Khachanov



GS Roland Garros A. Murray [1] A. Murray [1] 6 6 6 K. Khachanov K. Khachanov 3 4 4 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 6-4 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 3-3 → 4-3 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 3-2 → 4-2 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

(3)Stan Wawrinka vs (15)Gael Monfils



GS Roland Garros S. Wawrinka [3] S. Wawrinka [3] 7 7 6 G. Monfils [15] G. Monfils [15] 5 6 2 Vincitore: S. Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 G. Monfils 0-15 df 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 0-1 → 1-1 G. Monfils 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 G. Monfils 15-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

(28)Caroline Garcia vs Alizé Cornet



GS Roland Garros C. Garcia [28] • C. Garcia [28] 15 6 5 A. Cornet A. Cornet 40 2 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Garcia 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-3 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 4-3 → 5-3 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-2 → 4-3 A. Cornet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 C. Garcia 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Cornet 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Cornet 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 6-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 C. Garcia 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 3-2 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Petra Martic



GS Roland Garros E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 4 6 7 P. Martic P. Martic 6 3 5 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 6-5 → 7-5 P. Martic 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 5-5 P. Martic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 P. Martic 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 E. Svitolina 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Martic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Martic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 4-3 → 5-3 E. Svitolina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 P. Martic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Martic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 E. Svitolina 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 P. Martic 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-4 → 3-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 P. Martic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 2-2 → 2-3 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 P. Martic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 E. Svitolina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Fernando Verdasco vs (8)Kei Nishikori



GS Roland Garros F. Verdasco F. Verdasco 6 4 4 0 K. Nishikori [8] K. Nishikori [8] 0 6 6 6 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 40-0 0-5 → 0-6 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-4 → 0-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-2 → 0-3 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 4-5 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Verdasco 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Verdasco 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 K. Nishikori 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 0-1 → 1-1 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 5-0 K. Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-0 → 4-0 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Kevin Anderson vs (7)Marin Cilic



GS Roland Garros K. Anderson K. Anderson 0 3 0 M. Cilic [7] • M. Cilic [7] 0 6 3 Vincitore: M. Cilic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Cilic 0-3 K. Anderson 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 M. Cilic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 K. Anderson 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Cilic 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Anderson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 M. Cilic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 K. Anderson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 M. Cilic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 K. Anderson 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 M. Cilic 15-0 30-0 ace 40-0 2-0 → 2-1 K. Anderson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Cilic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 1-0

Veronica Cepede Royg vs (2)Karolina Pliskova



GS Roland Garros V. Cepede Royg V. Cepede Royg A 6 3 4 K. Pliskova [2] • K. Pliskova [2] 40 2 6 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 V. Cepede Royg 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 V. Cepede Royg 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Cepede Royg 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 2-5 V. Cepede Royg 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-5 → 1-5 K. Pliskova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df ace 0-4 → 0-5 V. Cepede Royg 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 V. Cepede Royg 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace df 0-1 → 0-2 K. Pliskova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 K. Pliskova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 V. Cepede Royg 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 4-0 → 4-1 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 K. Pliskova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 V. Cepede Royg 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Court 1 – 11:00 AM

Ashleigh Barty /Casey Dellacqua vs Daria Gavrilova /Anastasia Pavlyuchenkova



GS Roland Garros A. Barty / C. Dellacqua A. Barty / C. Dellacqua 7 6 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 6 4 Vincitore: A. Barty C. Dellacqua Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 df 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 0-40 3-1 → 3-2 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-1 → 3-1 A. Barty / C. Dellacqua 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Gavrilova / A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 A. Barty / C. Dellacqua 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

(15)Andreja Klepac /(15)María José Martinez Sanchez vs (2)Ekaterina Makarova /(2)Elena Vesnina



GS Roland Garros A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez [15] A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez [15] 6 3 2 E. Makarova / E. Vesnina [2] E. Makarova / E. Vesnina [2] 3 6 6 Vincitore: E. Makarova E. Vesnina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 2-4 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 2-4 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 1-2 → 1-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 E. Makarova / E. Vesnina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 4-1 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Makarova / E. Vesnina 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 A. Klepac / Mj. Martinez Sanchez 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs (14)Svetlana Kuznetsova /(14)Kristina Mladenovic



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] 6 6 S. Kuznetsova / K. Mladenovic [14] S. Kuznetsova / K. Mladenovic [14] 4 2 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 S. Kuznetsova / K. Mladenovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(5)Jamie Murray /(5)Bruno Soares vs Santiago Gonzalez /Donald Young



GS Roland Garros J. Murray / B. Soares [5] J. Murray / B. Soares [5] 6 6 6 S. Gonzalez / D. Young S. Gonzalez / D. Young 3 7 7 Vincitore: S. Gonzalez D. Young Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Gonzalez / D. Young 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Murray / B. Soares 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / D. Young 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Gonzalez / D. Young 0-15 0-30 0-40 df 3-3 → 4-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Gonzalez / D. Young 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 S. Gonzalez / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 J. Murray / B. Soares 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 5-1 → 5-2 S. Gonzalez / D. Young 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Gonzalez / D. Young 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 J. Murray / B. Soares 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 S. Gonzalez / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Murray / B. Soares 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Court 2 – 11:00 AM

(6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova vs (12)Hao-Ching Chan /(12)Barbora Krejcikova



GS Roland Garros L. Hradecka / K. Siniakova [6] L. Hradecka / K. Siniakova [6] 7 7 Hc. Chan / B. Krejcikova [12] Hc. Chan / B. Krejcikova [12] 5 5 Vincitore: L. Hradecka K. Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 6-5 → 7-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 Hc. Chan / B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Hradecka / K. Siniakova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Hc. Chan / B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 L. Hradecka / K. Siniakova 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

(16)Juan Sebastian Cabal /(16)Robert Farah vs Julio Peralta /Horacio Zeballos



GS Roland Garros Js. Cabal / R. Farah [16] Js. Cabal / R. Farah [16] 6 7 6 J. Peralta / H. Zeballos J. Peralta / H. Zeballos 7 6 0 Vincitore: Js. Cabal R. Farah Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 6-0 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-0 → 5-0 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 0-2* 1*-2 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 → 5-6 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 Js. Cabal / R. Farah 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Js. Cabal / R. Farah 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 J. Peralta / H. Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 Js. Cabal / R. Farah 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Js. Cabal / R. Farah 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Peralta / H. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lucie Hradecka /Marcin Matkowski vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram



GS Roland Garros L. Hradecka / M. Matkowski L. Hradecka / M. Matkowski 1 3 C. Dellacqua / R. Ram C. Dellacqua / R. Ram 6 6 Vincitore: C. Dellacqua R. Ram Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Hradecka / M. Matkowski 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 C. Dellacqua / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 L. Hradecka / M. Matkowski 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 C. Dellacqua / R. Ram 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Hradecka / M. Matkowski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 C. Dellacqua / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 2-1 → 2-2 L. Hradecka / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 C. Dellacqua / R. Ram 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 L. Hradecka / M. Matkowski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Dellacqua / R. Ram 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 L. Hradecka / M. Matkowski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 1-4 → 1-5 C. Dellacqua / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 L. Hradecka / M. Matkowski 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 C. Dellacqua / R. Ram 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Hradecka / M. Matkowski 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 C. Dellacqua / R. Ram 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

(7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna vs (2)Sania Mirza /(2)Ivan Dodig