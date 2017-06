Roland Garros Junior: buona la prima per Tatiana Pieri

Ottimo esordio per Tatiana Pieri al Roland Garros Junior. La tennista lucchese, classe 1999, ha superato l’americana Taylor Johnson, n.11 al mondo e decima testa di serie, col punteggio di 2-6 6-3 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco.

Al secondo turno, affronterà la vincente del match fra Ylena In-Albon e Manon Leonard, entrambe provenienti dalle qualificazioni.

Primo Set: entrambe le giocatrici non fanno del servizio il loro punto forte nelle fasi iniziali dell’incontro. Sei break in otto giochi, quattro a favore di Johnson e due per Pieri, sanciscono il 6-2 finale che vede la statunitense in vantaggio dopo 40 minuti.

Secondo Set: Tatiana migliora notevolmente il proprio rendimento in battuta, mettendo in campo il 68% di prime e conquistando con questo colpo il 67% dei punti. L’italiana concretizza due palle break su due e, nonostante il servizio perso in apertura di set, riesce a conquistare la frazione per 6-e e ad allungare la sfida.

Terzo Set: non c’è storia nel parziale decisivo, dominato in lungo e in largo da Tatiana Pieri, che si è anche trovata avanti per 5-0 prima di subire la parziale rimonta della sua avversaria, che si è spinta sino al 2-5 prima di alzare definitivamente bandiera bianca e salutare il Roland Garros al primo turno.

Il poco equilibrio in questa frazione si evince anche dalle statistiche: l’italiana ha vinto quasi il doppio dei punti rispetto alla nativa di Phoenix, classe 2000.

Altri Risultati – Tutto facile per Marta Kostyuk, Claire Liu, Bianca Andreescu ed Iga Swiatek, che hanno vinto i rispettivi incontri in due set piuttosto rapidi. Subito eliminate Olga Danilovic e Katarina Zavatska, battute da Xin Yu Wang e Thaisa Grana Pedretti.

La partita punto per punto



GS Roland Garros T. Johnson [10] T. Johnson [10] 6 3 2 T. Pieri T. Pieri 2 6 6 Vincitore: T. Pieri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-5 → 1-5 T. Johnson 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 0-5 T. Pieri 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 T. Johnson 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 T. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 T. Johnson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 T. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 T. Pieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 T. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 T. Pieri 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 T. Johnson 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 T. Pieri 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Johnson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 T. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 T. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 T. Pieri 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-2 → 5-2 T. Johnson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-1 → 4-2 T. Pieri 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 T. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Pieri 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 T. Johnson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 T. Pieri 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Lorenzo Carini