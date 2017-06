Roland Garros Junior: Francesco Forti battuto all’esordio

Ha preso il via nella mattinata odierna il torneo Juniores del Roland Garros.

Nel tabellone maschile, presente solo Francesco Forti, capace di superare due turni di qualificazione. L’azzurro, classe 1999, è stato sconfitto all’esordio nel main draw dall’americano Gianni Ross, n.43 ITF con un passato da Top-15 nello scorso marzo, col punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e due minuti di gioco.

Il nativo di Chicago, che di recente ha ottenuto una semifinale ed un quarto di finale a livello Futures negli Stati Uniti ed in Romania (battuto da Calvin Hemery e Yannick Mertens), affronterà Timofey Skatov o Yuta Shimizu, testa di serie numero nove, al prossimo turno.

Primo Set: bastano appena 19 minuti a Ross per conquistare la frazione d’apertura con lo score di sei giochi ad uno. Forti molto contratto ed in difficoltà specialmente sulla seconda di servizio, con la quale ha vinto due punti su undici (18%). L’americano tiene i propri turni di battuta senza dover annullare alcuna palla break.

Secondo Set: Forti parte con un break di vantaggio ma successivamente cede la battuta per due volte di fila. Sul 5-2, Ross non sfrutta un match point e l’azzurro accorcia nel punteggio; nel game successivo, lo statunitense non concretizza un’altra palla match e cede il break. Forti, ora ad uno solo game di distanza dal suo sfidante, non crede nella rimonta, si trova sotto 0-40, cancella un altro match point poi si arrende alla quarta chance complessiva, la seconda nel game.

Altri Risultati – Già uscite diverse teste di serie al primo turno. Niente da fare per (5) Hsu, (6) Miladinovic, (13) Baez (15) Grassi Mazzuchi.

Domani il tanto atteso esordio del numero uno, Miomir Kecmanovic, opposto a Jaimee Floyd Angele. In caso di vittoria, affronterà Mohamed Ali Bellalouna.

Esordio vincente per Zsombor Piros e Nicola Kuhn. Ok anche Jurij Rodionov e Oliver Crawford.

La partita punto per punto



GS Roland Garros F. Forti F. Forti 1 4 G. Ross G. Ross 6 6 Vincitore: G. Ross Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Forti 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 G. Ross 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 F. Forti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 G. Ross 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 F. Forti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 G. Ross 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 G. Ross 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Forti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 G. Ross 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Forti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 G. Ross 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Forti 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 G. Ross 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 F. Forti 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Ross 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 F. Forti 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini