Garbine Muguruza abbandona la conferenza stampa in lacrime (Video)

Garbine Muguruza è stato eliminata oggi negli ottavi di finale del Roland Garros dalla francese Kristina Mladenovic, e in sala stampa non è riuscita a gestire le emozioni ed ha abbandonato la conferenza in lacrime.

“E’ stata dura, penso che i tifosi potevano essere più rispettosi, specie tra un punto e l’altro, per questo ho rifiutato il loro saluto alla fine, ma non voglio creare nessun caso”.

Dopo poco le lacrime e non riuscendo più a parlare è stato consigliato dal moderatore della WTA di abbandonare la sala stampa per riprendersi con più calma.

Un periodo complicato per la vincitrice del Roland Garros 2016, che lascerà la top Ten dopo questo torneo.