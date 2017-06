Roland Garros: Il programma di Lunedì 5 Giugno

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(21)Carla Suarez Navarro vs (3)Simona Halep

(1)Andy Murray vs Karen Khachanov

(3)Stan Wawrinka vs (15)Gael Monfils

(28)Caroline Garcia vs Alizé Cornet

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Petra Martic

Fernando Verdasco vs (8)Kei Nishikori

Kevin Anderson vs (7)Marin Cilic

Veronica Cepede Royg vs (2)Karolina Pliskova

Court 1 – 11:00 AM

Ashleigh Barty /Casey Dellacqua vs Daria Gavrilova /Anastasia Pavlyuchenkova

(15)Andreja Klepac /(15)María José Martinez Sanchez vs (2)Ekaterina Makarova /(2)Elena Vesnina

(1)Bethanie Mattek-Sands vs (1)Lucie Safarova

(5)Jamie Murray /(5)Bruno Soares vs Santiago Gonzalez /Donald Young

Court 2 – 11:00 AM

(1)Miomir Kecmanovic vs Jaimee Floyd Angele

(6)Lucie Hradecka /(6)Katerina Siniakova vs (12)Hao-Ching Chan /(12)Barbora Krejcikova

(16)Juan Sebastian Cabal /(16)Robert Farah vs Julio Peralta /Horacio Zeballos

Lucie Hradecka /Marcin Matkowski vs Casey Dellacqua /Rajeev Ram

(2)Sania Mirza vs (2)Ivan Dodig

Court 3 – 11:00 AM

Yuki Naito vs Yasmine Mansouri

Matteo Martineau vs Brian Cernoch

(7)Whitney Osuigwe vs Giulia Morlet

Maxence Broville /Matteo Martineau vs Artem Dubrivnyy /Marvin Moeller

Court 4 – 11:00 AM

Anhzelika Isaeva vs Oona Orpana

Lara Schmidt vs (11)Elena Rybakina

Caty McNally vs Alina Charaeva

Juan Pablo Grassi Mazzuchi /Thiago Agustin Tirante vs (7)Olukayode Alafia Damina Ayeni /(7)Trent Bryde

Court 5 – 11:00 AM

(1)Anastasia Potapova vs Kaja Juvan

Sofya Lansere vs Thaisa Grana Pedretti

Anastasia Kharitonova vs Emiliana Arango

Maria Camila Osorio Serrano /Thaisa Grana Pedretti vs Maja Chwalinska /Iga Swiatek

Sofya Lansere /Kamilla Rakhimova vs Amina Anshba /Kaja Juvan

Court 6 – 11:00 AM

Hugo Gaston vs (8)Trent Bryde

Danny Thomas vs Clement Tabur

Amina Anshba vs (4)Marta Kostyuk

Ryan Nijboer /Alexandre Rotsaert vs Hugo Gaston /Clement Tabur

Timofey Skatov /Nikolay Vylegzhanin vs Alan Fernando Rubio Fierros /Duarte Vale

Court 8 – 11:00 AM

Tibo Colson vs (7)Yshai Oliel

Alexey Zakharov vs Zizou Bergs

(12)Olesya Pervushina vs Daniela Vismane

(3)Taylor Johnson /(3)Claire Liu vs Anri Nagata /Ekaterina Vishnevskaya

Anhzelika Isaeva /Tatiana Pieri vs (2)Olesya Pervushina /(2)Anastasia Potapova

Court 10 – 11:00 AM

Axel Geller vs Alexandre Rotsaert

(4)Zsombor Piros vs Simon Carr

Axel Geller /Nicolas Mejia vs (8)Yshai Oliel /(8)Benjamin Sigouin

Court 14 – 11:00 AM

Ylena In-Albon vs Manon Leonard

Emil Ruusuvuori vs (2)Corentin Moutet

Constantin Bittoun Kouzmine vs (16)Duarte Vale

Loudmilla Bencheikh /Manon Leonard vs (7)Mai Hontama /(7)Yuki Naito

Maelys Bougrat /Emeline Dartron vs (6)En Shuo Liang /(6)Xin Yu Wang

Court 15 – 11:00 AM

Timofey Skatov vs (9)Yuta Shimizu

(12)Jurij Rodionov vs Sam Riffice

Michael Vrbensky vs Blake Ellis

(3)Alejandro Davidovich Fokina /(3)Alexei Popyrin vs Sam Riffice /Gianni Ross

Court 16 – 11:00 AM

Naho Sato vs Elysia Bolton

(6)Miomir Kecmanovic /(6)Sebastian Korda vs Nikita Mashtakov /Marko Miladinovic

(5)Emily Appleton /(5)Elena Rybakina vs Hailey Baptiste /Elysia Bolton

Court 17 – 11:00 AM

Louis Dussin vs Naoki Tajima

Ondrej Styler vs (3)Alexei Popyrin

Bertus Kruger /Valentin Royer vs Dan Added /Zizou Bergs

(1)Bianca Andreescu /(1)Carson Branstine vs Maria Jose Portillo Ramirez /Sofia Sewing

Court 18 – 11:00 AM

(16)Mai Hontama vs Francesca Jones

Paula Arias Manjon vs Hailey Baptiste

Varvara Gracheva vs Xin Yu Wang

Paula Arias Manjon /Olga Danilovic vs Pei Hsuan Chen /Naho Sato