Dal Roland Garros: Karen Khachanov “non mi piace che si parli molto di me”

Karen Khachanov è sicuramente una delle rivelazioni del Roland Garros.

Il tennista russo ha sconfitto al secondo e terzo turno rispettivamente Tomas Berdych e John Isner ma Karen vuole essere con i piedi ben puntati a terra.

“Sono molto felice, sono state due vittorie molto importanti per me. Sentivo di poter fare molto bene qui dopo i quarti di finale raggiunti a Barcellona e Lione.

Però non mi piace che si parli molto di me, preferisco rimanere concentrato ancora sul torneo”.