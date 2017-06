Nick Kyrgios senza peli sulla lingua: “Non penso che Nadal sia preoccupato di affrontare qualcuno in particolare a Parigi. Sa che non perderà, siamo realisti.”

Nick Kyrgios è sicuramente un giocatore senza peli sulla lingua.

Parlando del favorito per il Roland Garros Nick ha sentenziato in questo modo: “Non penso che Nadal sia preoccupato di affrontare qualcuno in particolare in questo torneo. La durata al meglio dei cinque set è perfetto per lui.

Sa che non perderà, siamo realisti.”.

Sul possibile cambio di guarda al vertice ATP: “Non credo che ci sarà presto il cambio della guardia. Per i giovani la strada è ancora lunga. Thiem ha dovuto giocare una partita incredibile a Roma per battere Nadal.

E poi guardate cosa è successo nel turno successivo, è stato dominato da Djokovic.”.