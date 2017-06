Roland Garros: Nick Kyrgios guida la classifica dei più multati

Dopo 7 giorni di Roland Garros, ancora una volta, il giocatore che guida la classifica come il più multato del torneo è Nick Kyrgios.

L’australiano è stato multato complessivamente per $6.000 per abuso di racchetta e comportamento antisportivo. Nessuno lo supera in questa classifica.

Complessivamente gli uomini sono stati multati per un totale $ 44.500, mentre le ragazze, solo 10.000 dollari.