Roland Garros: Live i risultati dei giocatori italiani. Francesca Schiavone ai quarti nel doppio

Francesca Schiavone e Kirsten Flipkens sono approdate ai quarti di finale al Roland Garros di doppio.

La coppia italo/belga ha sconfitto la giapponese Nao Hibino e la polacca Alicja Rosolska in due set.

Ai quarti di finale Francesca e Kirsten sfideranno una tra B. Mattek-Sands [1]L. Safarova [1] – A. Krunic A. Tomljanovic-J. Cepelova Sw. Hsieh o S. Kuznetsova [14]K. Mladenovic [14].

Terzo Turno – Roland Garros Doppio

Court 3 – 11:00 AM

2 inc Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone vs Nao Hibino /Alicja Rosolska



GS Roland Garros K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 6 6 N. Hibino / A. Rosolska N. Hibino / A. Rosolska 3 2 Vincitore: K. Flipkens F. Schiavone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Primo Turno – Roland Garros Junior

Court 5 – 11:00 AM

5 inc Francesco Forti vs Gianni Ross



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – 11:00 AM

5 inc (10)Taylor Johnson vs Tatiana Pieri



Il match deve ancora iniziare