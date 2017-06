Challenger Prostejov: Il Tabellone Principale. Giustino entra come alternates. Challenger di Altissimo Livello.

Challenger Prostejov | Terra | e127.000

(1/WC) Klizan, Martin vs (WC) Rikl, Patrik

Qualifier vs Melzer, Gerald

(Alt) Giustino, Lorenzo vs Souza, Joao

Bagnis, Facundo vs (6) Albot, Radu

(4) Kukushkin, Mikhail vs (Alt) Jarry, Nicolas

Delbonis, Federico vs Donskoy, Evgeny

(WC) Robredo, Tommy vs (Alt) Janowicz, Jerzy

(WC) Gulbis, Ernests vs (7) Gombos, Norbert

(5) Kicker, Nicolas vs Andreozzi, Guido

Carballes Baena, Roberto vs Cervantes, Inigo

Qualifier vs Martin, Andrej

Sandgren, Tennys vs (3) Basilashvili, Nikoloz

(8) Pavlasek, Adam vs Qualifier

Qualifier vs Ignatik, Uladzimir

Fucsovics, Marton vs (Alt) Arevalo, Marcelo

(Alt) Popko, Dmitry vs (2) Vesely, Jiri