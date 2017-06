Challenger Prostejov e Surbiton: Nessun azzurro presente nelle qualificazioni

Challenger Prostejov | Terra | e127.000

(1) Ofner, Sebastian vs Horansky, Filip

Krawietz, Kevin vs Moraing, Mats

Gonzalez, Alejandro vs (WC) Haider-Maurer, Andreas

Kellovsky, Dominik vs (7) Sorgi, Joao Pedro

(2) Michnev, Petr vs Pospisil, Jaroslav

Molchanov, Denys vs Papik, Tomas

Stanek, Robin vs Wessels, Louis

Nys, Hugo vs (6) Jaloviec, Marek

(3) Lestienne, Constant vs Lootsma, Niels

(WC) Lehecka, Jiri vs (WC) Vocel, Matej

Jankovic, Miki vs Eriksson, Markus

(WC) Liska, Tomas vs (5) Doumbia, Sadio

(4) Janvier, Maxime vs Molcan, Alex

(WC) Poljak, David vs Kopriva, Vit

Galan, Daniel Elahi vs Cacic, Nikola

(WC) Novak, Jakub vs (8) Skugor, Franko

Challenger Surbiton | Erba | e127.000

(1) Becker, Benjamin vs (WC) Gray, Jonathan

Klein, Brydan vs Quiroz, Roberto

Kibi, Yuya vs Polmans, Marc

(WC) Bambridge, Luke vs (6) Whittington, Andrew

(2) Kudla, Denis vs Willis, Marcus

Tsitsipas, Stefanos vs de Minaur, Alex

Broady, Liam vs (WC) Pauffley, Neil

Shapovalov, Denis vs (7) Uchiyama, Yasutaka

(3) Santillan, Akira vs Smith, John-Patrick

Saville, Luke vs (WC) O’Mara, Jonny

(WC) Glasspool, Lloyd vs (PR) Ward, Alexander

Falla, Alejandro vs (8) Moriya, Hiroki

(4) Novikov, Dennis vs (PR) Puetz, Tim

Rosol, Lukas vs Masur, Daniel

McDonald, Mackenzie vs (WC) Storrie, Ryan James

Corrie, Edward vs (5) Krueger, Mitchell