Roland Garros: I risultati dell’Ottava Giornata. Rafael Nadal domina Bautista ed è ai quarti. Sorpresa Khachanov. La Wozniacki elimina la Kuznetsova. Bene Pliskova e Svitolina

Roland Garros – News

Nessun problema per Rafael Nadal che ha dominato Roberto Bautista Agut approdando senza alcun problema ai quarti di finale del torneo parigino.

Per Rafael si tratta del 31° quarto di finale Slam in carriera.

And Nadal wins! He still hasn't dropped a set Another incredible performance Next up on ES1 is Muguruza-Mladenovic pic.twitter.com/Bgkx0oexIV — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 4 giugno 2017

Karen Khachanov conquista gli ottavi di finale dopo aver battuto al terzo turno lo statunitense John Isner, numero 22 atp e 21 del seeding, con il risultato di 76 (1) 63 67(5) 76(3).

Kei Nishikori, numero 9 della classifica mondiale e 8 del tabellone, ha eliminato un suo possibile successore come leader del tennis asiatico, il 20enne sud-coreano Hyeon Chung, numero 67 atp, imponendosi per 75 64 67(4) 06 63.

Karolina Pliskova per la prima volta in carriera è approdata agli ottavi di finale sulla terra rossa parigina.

La 25enne di Louny, numero 3 del ranking mondiale e seconda favorita del seeding, si è sbarazzata per 75 61 della tedesca Carina Witthoeft, numero 73 del ranking mondiale.

Elina Svitolina, numero 6 del ranking mondiale e quinta testa di serie, che si è imposta per 64 75 sulla polacca Magda Linette, numero 94 Wta.

Caroline Wozniacki vola ai quarti dopo aver eliminato la russa Svetlana Kuznetsova.

That's it for @CaroWozniacki! She's through to the quarter-finals! We'll now be going live to Rafael Nadal pic.twitter.com/wcythwZLo0 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 4 giugno 2017

Roland Garros – 3°-4° Turno – Grand Slam | Terra | e16.790.000

Philippe-Chatrier Court – 11:00 AM

(11)Caroline Wozniacki vs (8)Svetlana Kuznetsova



GS Roland Garros C. Wozniacki [11] C. Wozniacki [11] 6 4 6 S. Kuznetsova [8] S. Kuznetsova [8] 1 6 2 Vincitore: C. Wozniacki Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Kuznetsova 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-0 → 3-1 S. Kuznetsova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 3-0 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Wozniacki 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 S. Kuznetsova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 C. Wozniacki 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Kuznetsova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 C. Wozniacki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 C. Wozniacki 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 S. Kuznetsova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 6-1 S. Kuznetsova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 C. Wozniacki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Kuznetsova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 C. Wozniacki 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Kuznetsova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Wozniacki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

(15)Gael Monfils b. (24)Richard Gasquet To Finish 6-5



GS Roland Garros R. Gasquet [24] R. Gasquet [24] 0 6 7 3 G. Monfils [15] • G. Monfils [15] 30 7 5 4 Vincitore: G. Monfils per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 G. Monfils 15-0 30-0 ace 3-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 3-2 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 G. Monfils 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 6-5 G. Monfils 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 5-4 → 5-5 R. Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 G. Monfils 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-2 → 3-3 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Monfils 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 ace 5-6* 6-6 → 6-7 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6

(10)Venus Williams vs (30)Timea Bacsinszky



Il match deve ancora iniziare

(19)Albert Ramos-Vinolas vs (2)Novak Djokovic



Il match deve ancora iniziare

Suzanne-Lenglen Court – 11:00 AM

(5)Elina Svitolina vs Magda Linette



GS Roland Garros E. Svitolina [5] E. Svitolina [5] 6 7 M. Linette M. Linette 4 5 Vincitore: E. Svitolina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 E. Svitolina 0-15 0-30 15-30 30-30 4-5 → 5-5 M. Linette 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Svitolina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Svitolina 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Svitolina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Linette 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 5-4 E. Svitolina 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Linette 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 E. Svitolina 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 M. Linette 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Linette 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Svitolina 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-1 → 1-1 M. Linette 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

(17)Roberto Bautista Agut vs (4)Rafael Nadal



GS Roland Garros R. Bautista Agut [17] R. Bautista Agut [17] 1 2 2 R. Nadal [4] R. Nadal [4] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 R. Nadal 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 R. Nadal 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-A df 2-4 → 2-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-2 → 1-2 R. Bautista Agut 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

(4)Garbiñe Muguruza vs (13)Kristina Mladenovic



GS Roland Garros G. Muguruza [4] • G. Muguruza [4] 40 0 K. Mladenovic [13] K. Mladenovic [13] 30 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Muguruza 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 K. Mladenovic 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Muguruza 0-15 df 0-30 15-30 30-40 0-0 → 0-1

(6)Dominic Thiem vs Horacio Zeballos



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – 11:00 AM

Hyeon Chung b. (8)Kei Nishikori To Finish 5-7 4-6 7-6(4) 3-0



GS Roland Garros H. Chung H. Chung 5 4 7 6 4 K. Nishikori [8] K. Nishikori [8] 7 6 6 0 6 Vincitore: K. Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 H. Chung 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 K. Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 H. Chung 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 3-5 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 H. Chung 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 H. Chung 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Chung 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 H. Chung 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-0 → 6-0 K. Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 H. Chung 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7

(5)Milos Raonic vs (20)Pablo Carreno Busta



GS Roland Garros M. Raonic [5] • M. Raonic [5] 15 6 6 7 3 P. Carreno Busta [20] P. Carreno Busta [20] 15 4 7 6 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 M. Raonic 15-0 15-15 3-5 P. Carreno Busta 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 3-2 → 3-3 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-40 1-2 → 2-2 M. Raonic 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 5-2* ace 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 7*-6 6-6 → 7-6 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 M. Raonic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 5-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 4-3 M. Raonic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 4-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 M. Raonic 0-15 df 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 1-4* 1-5* 1*-6 2*-6 6-6 → 6-7 P. Carreno Busta 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Raonic 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 M. Raonic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Raonic 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 P. Carreno Busta 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Raonic 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 5-4 → 6-4 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Raonic 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 0-15 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 M. Raonic 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

(9)Gabriela Dabrowski /(9)Yifan Xu vs Raluca Olaru /Olga Savchuk



Il match deve ancora iniziare

Pauline Parmentier /Mathias Bourgue vs (3)Andrea Hlavackova /(3)Edouard Roger-Vasselin



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – 11:00 AM

Karen Khachanov b. (21)John Isner To Finish 7-6(1)



GS Roland Garros J. Isner [21] J. Isner [21] 6 3 7 6 K. Khachanov K. Khachanov 7 6 6 7 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 J. Isner 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 K. Khachanov 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-4 → 4-5 J. Isner 15-0 30-0 ace 3-4 → 4-4 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 3*-5 4-5* 5-5* 6*-5 ace 6-6 → 7-6 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Khachanov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Isner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-2 → 3-3 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 K. Khachanov 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Isner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Isner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 J. Isner 0-15 0-30 0-40 df 3-4 → 3-5 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 J. Isner 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 3-3 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Isner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Isner 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7

Jelena Ostapenko vs (23)Samantha Stosur



GS Roland Garros J. Ostapenko • J. Ostapenko A 2 6 3 S. Stosur [23] S. Stosur [23] 40 6 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 S. Stosur 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 15-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-2 → 2-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Stosur 15-0 15-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 J. Ostapenko 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 6-2 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 4-2 → 5-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Stosur 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Stosur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Ostapenko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Ostapenko 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-5 → 2-6 S. Stosur 15-0 30-0 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-5 → 2-5 J. Ostapenko 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 S. Stosur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 0-4 → 1-4 J. Ostapenko 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Stosur 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 J. Ostapenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 S. Stosur 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

(5)Jamie Murray /(5)Bruno Soares vs (9)Rohan Bopanna /(9)Pablo Cuevas



Il match deve ancora iniziare

Abigail Spears /Juan Sebastian Cabal vs María José Martinez Sanchez /Marcelo Demoliner



Il match deve ancora iniziare

Jana Cepelova /Su-Wei Hsieh vs (14)Svetlana Kuznetsova /(14)Kristina Mladenovic



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – 11:00 AM

Carina Witthoeft vs (2)Karolina Pliskova



GS Roland Garros C. Witthoeft C. Witthoeft 5 1 K. Pliskova [2] K. Pliskova [2] 7 6 Vincitore: K. Pliskova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 1-5 → 1-6 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 C. Witthoeft 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 C. Witthoeft 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 K. Pliskova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 5-6 → 5-7 C. Witthoeft 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 5-4 → 5-5 C. Witthoeft 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 K. Pliskova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 K. Pliskova 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 K. Pliskova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 C. Witthoeft 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 K. Pliskova 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 C. Witthoeft 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Kirsten Flipkens /Francesca Schiavone vs Nao Hibino /Alicja Rosolska



GS Roland Garros K. Flipkens / F. Schiavone K. Flipkens / F. Schiavone 6 6 N. Hibino / A. Rosolska N. Hibino / A. Rosolska 3 2 Vincitore: K. Flipkens F. Schiavone Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 N. Hibino / A. Rosolska 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 K. Flipkens / F. Schiavone 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 N. Hibino / A. Rosolska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 K. Flipkens / F. Schiavone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(3)Yung-Jan Chan /(3)Martina Hingis vs (13)Kiki Bertens /(13)Johanna Larsson



GS Roland Garros Yj. Chan / M. Hingis [3] Yj. Chan / M. Hingis [3] 6 6 K. Bertens / J. Larsson [13] K. Bertens / J. Larsson [13] 2 0 Vincitore: Yj. Chan M. Hingis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 0-40 5-0 → 6-0 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-0 → 5-0 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 0-40 15-40 3-0 → 4-0 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Yj. Chan / M. Hingis 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 K. Bertens / J. Larsson 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 K. Bertens / J. Larsson 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Yj. Chan / M. Hingis 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Casey Dellacqua /Rajeev Ram vs (6)Hao-Ching Chan /(6)Jean-Julien Rojer



GS Roland Garros C. Dellacqua / R. Ram • C. Dellacqua / R. Ram 15 3 Hc. Chan / Jj. Rojer [6] Hc. Chan / Jj. Rojer [6] 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Dellacqua / R. Ram 15-0 3-1 Hc. Chan / Jj. Rojer 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 C. Dellacqua / R. Ram 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Hc. Chan / Jj. Rojer 30-0 40-0 1-0 → 1-1 C. Dellacqua / R. Ram 0-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(7)Gabriela Dabrowski /(7)Rohan Bopanna vs Chloe Paquet /Benoit Paire



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – 11:00 AM

(17)Anastasija Sevastova vs Petra Martic



GS Roland Garros A. Sevastova [17] A. Sevastova [17] 1 1 P. Martic P. Martic 6 6 Vincitore: P. Martic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 P. Martic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 A. Sevastova 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 P. Martic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Sevastova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 P. Martic 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 1-6 P. Martic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 P. Martic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 A. Sevastova 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 P. Martic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 A. Sevastova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

(1)Bethanie Mattek-Sands /(1)Lucie Safarova vs Aleksandra Krunic /Ajla Tomljanovic



GS Roland Garros B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] B. Mattek-Sands / L. Safarova [1] 6 6 6 A. Krunic / A. Tomljanovic A. Krunic / A. Tomljanovic 7 4 4 Vincitore: B. Mattek-Sands L. Safarova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 6-6 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Krunic / A. Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-2 → 2-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Krunic / A. Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 B. Mattek-Sands / L. Safarova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Ryan Harrison /Michael Venus b. Purav Raja /Divij Sharan To Finish 2-1



GS Roland Garros R. Harrison / M. Venus R. Harrison / M. Venus 30 4 0 P. Raja / D. Sharan • P. Raja / D. Sharan 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 P. Raja / D. Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 0-1 R. Harrison / M. Venus 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Raja / D. Sharan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 4-5 → 4-6 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Raja / D. Sharan 0-15 15-15 30-15 3-4 → 3-5 R. Harrison / M. Venus 15-0 30-0 40-30 2-4 → 3-4 P. Raja / D. Sharan 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Harrison / M. Venus 0-15 15-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 P. Raja / D. Sharan 0-15 15-15 40-15 2-1 → 2-2

Elina Svitolina /Artem Sitak vs (2)Sania Mirza /(2)Ivan Dodig



Il match deve ancora iniziare

Alicja Rosolska /Michael Venus vs Andreja Klepac /Dominic Inglot



Il match deve ancora iniziare

Court 14 – 11:00 AM

Veronica Cepede Royg vs Mariana Duque-Marino



GS Roland Garros V. Cepede Royg V. Cepede Royg 3 7 6 M. Duque-Marino M. Duque-Marino 6 6 3 Vincitore: V. Cepede Royg Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 V. Cepede Royg 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Duque-Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 V. Cepede Royg 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Duque-Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 df 40-40 A-40 1-2 → 1-3 V. Cepede Royg 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 M. Duque-Marino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 V. Cepede Royg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 M. Duque-Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 V. Cepede Royg 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 M. Duque-Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Duque-Marino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 V. Cepede Royg 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Duque-Marino 0-15 df 0-30 0-40 df 2-2 → 3-2 V. Cepede Royg 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 1-2 V. Cepede Royg 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 M. Duque-Marino 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 V. Cepede Royg 15-0 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 3-6 M. Duque-Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 V. Cepede Royg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Duque-Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 V. Cepede Royg 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 M. Duque-Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 1-3 V. Cepede Royg 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 M. Duque-Marino 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 V. Cepede Royg 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Irina-Camelia Begu /Saisai Zheng vs Ying-Ying Duan /Shuai Peng



GS Roland Garros I. Begu / S. Zheng I. Begu / S. Zheng 6 6 Yy. Duan / S. Peng Yy. Duan / S. Peng 4 2 Vincitore: I. Begu S. Zheng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 40-30 5-2 → 6-2 Yy. Duan / S. Peng 15-0 5-1 → 5-2 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Yy. Duan / S. Peng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Yy. Duan / S. Peng 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 I. Begu / S. Zheng 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Yy. Duan / S. Peng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 I. Begu / S. Zheng 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Yy. Duan / S. Peng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 I. Begu / S. Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Yy. Duan / S. Peng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

Fernando Verdasco /Nenad Zimonjic vs Sam Groth /Robert Lindstedt



GS Roland Garros F. Verdasco / N. Zimonjic F. Verdasco / N. Zimonjic 0 S. Groth / R. Lindstedt • S. Groth / R. Lindstedt 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Groth / R. Lindstedt 0-0

(4)Katarina Srebotnik /(4)Raven Klaasen vs Lucie Hradecka /Marcin Matkowski



Il match deve ancora iniziare