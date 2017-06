Dal Roland Garros – Fabio Fognini: “Sul set point ho messo out un diritto da metà campo che mi avrebbe consentito di vincere il set e dare un senso diverso all’intera sfida”. L’azzurro potrebbe saltare Montreal quest’anno

Fabio Fognini : “Sul set point ho messo out un diritto da metà campo che mi avrebbe consentito di vincere il set e dare un senso diverso all’intera sfida, intanto avrei allungato il match…

Quel primo set l’ho pagato tanto sia a livello mentale che di gioco. Ho cominciato a servire peggio e perso campo mentre lui si è sciolto. All’inizio era teso e non giocava come voleva. Ma se con avversari così forti perdi anche un metro di campo poi ti fanno male, dilagano.

Purtroppo lui nel secondo e terzo set ha alzato il livello oovviamente anche per colpa mia. Però è sempre uno che qui a Parigi ha già vinto.

A questo punto devo sperare che Wawrinka vinca il torneo (sorride Fabio).

“Era il primo game e ho sentito dolore al ginocchio sinistro, ma sinceramente non so perché.

Quest’anno i campi sono certamente peggiori degli anni scorsi. Goffin, Almagro, Garcia Lopez… magari nessun grave infortunio ma sono stati tanti i ritiri. Un passo indietro rispetto alle edizioni passate.

“Ora torno a Barcellona da Flavia e il piccolo Federico e mi riposo una settimana.

Sull’erba penso di aver giocato delle belle partite, ma per quest’anno abbiamo cambiato programma estivo.

Andrò direttamente a Wimbledon, fin dal lunedì della settimana prima, per allenarmi. La prossima mi riposo, quindi salterò i tornei di preparazione per farne due di preparazione atletica a Barcellona”.

“Dopo la nascita del bimbo Franco Davin mi ha consigliato di saltare Montréal per andare direttamente a Cincinnati. Poi passerò una settimana a Miami prima di giocare gli Us Open. In teoria Franco mi ha consigliato di saltare anche i tornei della trasferta asiatica, ma io vorrei giocarli: danno tanti soldi e valgono molto per la classifica. Stiamo discutendo su questo”.