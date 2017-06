Roland Garros Juniores: I Tabelloni Principali. Sono due gli azzurri al via

Sono due gli azzurrini ai nastri di partenza del Roland Garros Juniores.

Nel tabellone maschile Francesco Forti, passato attraverso le qualificazioni, è stato sorteggiato al primo turno del main draw contro lo statunitense Gianni Ross.

Nel singolare femminile Tatiana Pieri sfiderà all’esordio l’americana Taylor Johnson, decima favorita del seeding.

Tabellone Maschile

[1] Miomir Kecmanovic vs Jaimee Floyd Angele

Olukayode Alafia Damina Ayeni vs Mohamed Ali Bellalouna

Tomas Machac vs Constantin Bittoun Kouzmine

Patrick Kypson vs [16] Duarte Vale

[12] Jurij Rodionov vs Nikolay Vylegzhanin

Sam Riffice vs Thiago Agustin Tirante

Thiago Seyboth Wild vs Rayane Roumane

Tibo Colson vs [7] Yshai Oliel

[4] Zsombor Piros vs Maxence Broville

Simon Carr vs Vasil Kirkov

Nikita Mashtakov vs Michael Vrbensky

Blake Ellis vs [13] Sebastian Baez

[11] Nicola Kuhn vs Marvin Moeller

Louis Dussin vs Naoki Tajima

Artem Dubrivnyy vs Chun Hsin Tseng

Hugo Gaston vs [8] Trent Bryde

[6] Marko Miladinovic vs Sebastian Korda

Dan Added vs Uisung Park

Francesco Forti vs Gianni Ross

Timofey Skatov vs [9] Yuta Shimizu

[15] Juan Pablo Grassi Mazzuchi vs Matteo Martineau

Brian Cernoch vs Alen Avidzba

Valentin Royer vs Ondrej Styler

Matias Soto vs [3] Alexei Popyrin

[5] Yu Hsiou Hsu vs Danny Thomas

Abhimanyu Vannemreddy vs Clement Tabur

Alan Fernando Rubio Fierros vs Bertus Kruger

Benjamin Sigouin vs [10] Oliver Crawford

[14] Rudolf Molleker vs Alejandro Davidovich Fokina

Axel Geller vs Alexandre Rotsaert

Alexey Zakharov vs Zizou Bergs

Emil Ruusuvuori vs [2] Corentin Moutet

Tabellone Femminile

[1] Anastasia Potapova vs Kaja Juvan

Naho Sato vs Elysia Bolton

Marta Paigina vs Emeline Dartron

Denisa Hindova vs [13] Emily Appleton

[10] Taylor Johnson vs Tatiana Pieri

Ylena In-Albon vs Manon Leonard

Anastasia Kharitonova vs Emiliana Arango

En Shuo Liang vs [5] Iga Swiatek

[3] Bianca Andreescu vs Loudmilla Bencheikh

Ellie Douglas vs Xiyu Wang

Fernanda Labrana vs Sofya Lansere

Thaisa Grana Pedretti vs [14] Katarina Zavatska

[12] Olesya Pervushina vs Jule Niemeier

Daniela Vismane vs Zeel Desai

Yuki Naito vs Yasmine Mansouri

Kamilla Rakhimova vs [6] Claire Liu

[7] Whitney Osuigwe vs Simona Waltert

Giulia Morlet vs Maria Jose Portillo Ramirez

Sofia Sewing vs Varvara Gracheva

Xin Yu Wang vs [9] Olga Danilovic

[16] Mai Hontama vs Francesca Jones

Caty McNally vs Alina Charaeva

Maria Lourdes Carle vs Amina Anshba

Mylene Halemai vs [4] Marta Kostyuk

[8] Carson Branstine vs Paula Arias Manjon

Pei Hsuan Chen vs Hailey Baptiste

Lara Schmidt vs Diane Parry

Anri Nagata vs [11] Elena Rybakina

[15] Maria Camila Osorio Serrano vs Ayumi Miyamoto

Barbora Matusova vs Ekaterina Vishnevskaya

Anhzelika Isaeva vs Oona Orpana

Clara Burel vs [2] Amanda Anisimova